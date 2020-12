Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 10 M$ pour soutenir les travailleurs en matière de santé mentale

QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une somme de 10 millions de dollars pour quatre mesures destinées à soutenir la santé mentale des travailleurs, des chômeurs, des chercheurs d'emploi et des personnes handicapées engagées dans un processus d'intégration ou de maintien en emploi.

Ainsi, environ 10 000 salariés qui sont visés par un licenciement collectif et qui seront confiés à un comité d'aide au reclassement auront accès à du soutien en santé mentale grâce à un investissement de 4 millions de dollars. Cela va les aider à traverser cette épreuve et leur donner plus d'outils pour réintégrer rapidement le marché du travail.

Une autre somme de 4 millions de dollars permettra à près de 200 entreprises de mettre en place un soutien de type programme d'aide aux employés. Les travailleurs qui n'ont accès ni à un tel programme ni à un régime d'assurance collective pourraient ainsi recevoir ce soutien de la part de leur employeur afin, notamment, d'avoir recours aux services d'un professionnel externe en santé mentale.

Un nouveau projet doté d'un budget de 1 million de dollars servira également à former au moins 150 professionnels parmi les conseillers en emploi, les agents d'intégration en emploi et les conseillers en orientation des 24 organismes membres du Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH). Cela leur permettra d'intervenir plus efficacement et adéquatement auprès des personnes présentant des problèmes de santé mentale, tant dans leur parcours vers l'emploi que dans leur maintien en emploi.

Enfin, 1 million de dollars supplémentaires servira à ajouter aux services spécialisés pour les personnes handicapées 430 participations pour des personnes handicapées qui sont prêtes à entreprendre un parcours vers l'emploi. Elles pourront ainsi être accompagnées dans leur démarche, et ce, dans toutes les régions. Le but est de favoriser leur intégration en grand nombre au marché du travail.

Citation :

« La crise sanitaire que nous connaissons a eu des effets dans toutes les sphères de notre société. Le contexte actuel peut certainement exacerber des problématiques de santé mentale comme l'anxiété. Votre gouvernement met à la disposition des entreprises des outils afin de soutenir nos travailleuses et nos travailleurs dans ces bouleversements des environnements de travail, mais aussi afin de les aider à traverser cette crise et de les préparer à l'après-pandémie. De plus, nous nous assurons de rendre le marché du travail plus inclusif et plus diversifié en encourageant l'intégration de tous les talents, notamment ceux des personnes en situation de handicap qui présentent un problème de santé mentale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les mesures annoncées prendront fin le 31 mars 2021.

On constate qu'il y avait 123 400 chômeurs de plus au Québec en octobre, comparativement au mois de février, soit le dernier mois avant le début de la pandémie. Parmi les secteurs touchés par les licenciements collectifs, on note, par exemple, le tourisme, l'aéronautique et la fabrication.

En ce moment, les services spécialisés pour les personnes handicapées, qui accompagnent cette clientèle dans ses démarches en emploi, accueillent plus de 12 067 participants. Une augmentation de près de 3,6 % des participations est prévue grâce à l'annonce d'aujourd'hui.

Au moins 24 organismes offrant les services spécialisés pour les personnes handicapées sont partenaires du Ministère.

