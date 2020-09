Le ministre Jean Boulet annonce un fonds d'urgence de plus de 2 M$ pour soutenir des organismes communautaires

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce la mise en place d'un fonds d'urgence de 2 M$ pour soutenir davantage les organismes communautaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Cette aide financière sera accessible aux organismes n'ayant pas pu tenir leurs activités d'autofinancement pendant la crise sanitaire et dont la mission est déjà soutenue par un des deux programmes suivants :

Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits et volet Organismes multisectoriels;

Programme de soutien financier des corporations de développement communautaire (PSCDC).

L'apport des organismes communautaires et de leurs travailleurs et bénévoles est plus nécessaire que jamais. Les personnes dévouées qui sont présentes et qui sont directement sur le terrain au quotidien font un travail essentiel au sein d'organismes qui doivent être soutenus pour assurer la poursuite de leurs actions auprès des plus démunis.

Les organismes communautaires admissibles devront démontrer des pertes de revenus liées à l'impossibilité de tenir des activités d'autofinancement, qu'ils aient ou non maintenu leurs activités régulières dans le contexte de la crise de la COVID-19.

Citations :

« En ce moment, et même si nous pouvons recommencer à regarder vers l'avant, la situation demeure critique, et il est indéniable que nous devons soutenir les organismes qui ont dû cesser leurs activités philanthropiques pour boucler leur financement, afin de respecter les normes sanitaires en vigueur. Pour moi, il était vraiment important de pallier une partie de ces pertes de revenus en débloquant un fonds de soutien d'urgence. Les organismes communautaires jouent un rôle majeur dans le développement social du Québec. Votre gouvernement est attentif à leur réalité, et c'est pourquoi nous voulons nous assurer que les services qui sont directement rendus à leurs clientèles respectives continuent de l'être, et ce, pour le bien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La Table nationale des corporations de développement communautaire ne peut que se réjouir de ce fonds de 2 M$. La perte financière a été importante pour nos membres et a affecté bon nombre d'activités d'autofinancement. Cette aide du gouvernement comblera certainement un manque et permettra de donner un peu de répit aux organismes du milieu. »

Martin Boire, président du conseil d'administration de la Table nationale des corporations de développement communautaire et directeur général de la CDC de l'agglomération de Longueuil

« Cette aide est une bouffée d'air pour les organismes en défense collective des droits qui ont été actifs tout au long de la pandémie pour répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables. Maints efforts ont été déployés pour défendre les droits des personnes qui ont subi de plein fouet les effets de la crise. »

Marie-Andrée Gauthier, vice-présidente du Regroupement des organismes en défense collective des droits et coordonnatrice du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec

Faits saillants :

Les organismes sont invités à remplir, d'ici le 26 octobre 2020, le formulaire de demande qui leur sera transmis par le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).





En 2020-2021, 353 organismes sont financés en mission globale au Fonds d'aide à l'action communautaire autonome, pour un montant de 34,3 M$, et 66 organismes sont financés en mission globale au PSCDC, pour un montant de 5,9 M$.





Rappelons que, depuis le début de la pandémie, différentes actions ont été posées par votre gouvernement pour soutenir les organismes communautaires. Dès le 18 mars, le ministre a annoncé que le financement des organismes serait maintenu, et ce, malgré les mesures prises par leurs administrateurs afin de respecter les consignes de la Santé publique.





La plateforme jebenevole.ca a également permis d'aider les organismes communautaires à recruter des personnes disponibles pour leur prêter main-forte, notamment en remplacement des bénévoles âgés de 70 ans et plus qui devaient demeurer confinés.

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750 ; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca