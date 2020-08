Le ministre Jean Boulet annonce plus de 93 000 $ pour favoriser l'intégration en emploi et la relance économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est heureux de participer au lancement de la plateforme Emplois02.ca, une initiative rendue possible grâce à une aide financière de 93 016 $ dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi.

Ce soutien est attribué à Développement économique 02, qui travaille en étroite collaboration avec le Ministère, pour la mise en place de ce nouvel outil Web destiné à favoriser l'intégration en emploi et la relance économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Avec la mise en ligne d'Emplois02.ca, les personnes en quête d'un emploi au Saguenay-Lac-Saint-Jean disposent désormais d'un outil facile d'accès et simple à utiliser pour effectuer leurs recherches. En s'inscrivant à la plateforme, elles reçoivent la très grande majorité des offres d'emplois disponibles dans la région, selon leurs profils et leurs préférences, et ce, par des courriels et des mises à jour automatisés. Emploi02.ca s'inscrit ainsi dans les efforts de relance économique de la région.

Citations :

« Bien que la pandémie de COVID-19 ait durement touché les entreprises et les travailleuses et travailleurs, je constate que les besoins en matière de main-d'œuvre se font de nouveau sentir. Il faut donc trouver des moyens pour favoriser les rencontres entre les entreprises et les chercheurs d'emploi. La mise en service de la plateforme Emplois02.ca au Saguenay-Lac-Saint-Jean arrive donc à point pour, bien sûr, soutenir les personnes en quête d'un travail, mais également pour stimuler le marché de l'emploi et la relance économique dans la région. C'est en soutenant des initiatives locales, régionales et nationales que votre gouvernement favorise l'intégration en emploi et la réponse aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je souligne le travail effectué par Développement économique 02, qui, par son action concrète, depuis vingt ans, participe à l'essor économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La plateforme Emplois02.ca est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir quand le gouvernement du Québec et le milieu travaillent ensemble dans un même but : favoriser l'intégration en emploi des citoyennes et citoyens de notre belle région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Dans le contexte actuel de la COVID-19 et des pertes d'emploi que cette situation a amenées, je suis très heureuse du lancement de la plateforme Emplois02.ca, une plateforme unique au Québec. Toutes les personnes qui cherchent un emploi pourront recevoir des offres directement, en s'inscrivant sur la plateforme, et, des emplois disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a actuellement 2 500 sur Emplois02.ca. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay et vice-présidente de Développement économique 02

Faits saillants :

Développement économique 02 regroupe cinq organismes de développement économique de Saguenay et des MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Promotion Saguenay, le CLD Domaine-du-Roy, le CLD Maria-Chapdelaine, la Corporation d'innovation et de développement Alma (CIDAL) et le Service de développement économique de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

La mesure Concertation pour l'emploi vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Par son volet Table ad hoc de concertation, elle permet, entre autres, de soutenir la concertation des forces vives du milieu en matière de développement de l'emploi et de la main-d'œuvre et ainsi de favoriser l'élaboration de stratégies concertées en matière de gestion des ressources humaines. Au cours de l'année 2019-2020, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a investi une somme de 9,5 M$ dans le cadre de ce volet de cette mesure.

Le soutien d'initiatives favorisant la rencontre d'employeurs et de travailleurs répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 514 686-7100; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca