Le ministre Jean Boulet annonce plus de 360 000 $ pour la formation d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance en Montérégie

QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 364 547 $ au Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) afin de mettre en œuvre, en alternance travail-études, un projet de formation rémunérée pour 20 éducatrices et éducateurs à l'emploi de 10 centres de la petite enfance (CPE) en Montérégie en vue de l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC) en Techniques d'éducation à l'enfance.

La formation se fait en partenariat avec le Cégep Édouard-Montpetit. Elle permettra notamment de répondre aux besoins de relève immédiats en permettant aux participants du projet de formation de pouvoir travailler tout en étudiant pour parfaire leurs compétences. Pour répondre aux besoins des CPE, le programme sera divisé en différents blocs, dont 855 heures de formation théorique et 345 heures de stage en centre de la petite enfance, pour un total de 1 200 heures de formation. Ce programme de 94 semaines débutera en janvier 2021 et se terminera en octobre 2022.

Le financement accordé dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT (COUD) est issu du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO). Ce programme permet à des promoteurs collectifs tels que le RCPEM d'obtenir une subvention pour des projets tels que celui-ci.

Citations :

« Ce projet de formation en alternance travail-études permettra aux participantes de mettre en application leurs apprentissages dans des situations authentiques et réalistes, tout en étant rémunérées. De plus, cette annonce contribue à répondre rapidement à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la petite enfance en Montérégie. Ce sont les parents de la région ainsi que leurs tout-petits qui bénéficieront le plus de ce projet de formation, puisque l'augmentation du personnel qualifié aura un effet sur la qualité des services offerts aux enfants. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour la région de la Montérégie, qui reçoit aujourd'hui cette aide financière pour la formation d'éducatrices dans les centres de la petite enfance. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la visée de la Grande semaine des tout-petits, qui est actuellement en cours. La formation d'éducatrices est primordiale et contribue à faire en sorte que nos enfants fassent leurs premiers pas dans la vie avec les meilleures chances possible. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« La qualité des services offerts à nos enfants dans le réseau des centres de la petite enfance est au cœur de mes préoccupations. Par cette formation, nous assurons aux CPE de la Montérégie des travailleuses et des travailleurs qualifiés, mais surtout du personnel compétent pour prendre soin des enfants de la région. Cette annonce démontre clairement l'importance qu'accorde votre gouvernement au réseau des CPE. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Les perspectives d'emploi pour 2019-2023 dans la région de la Montérégie sont excellentes pour la profession d'éducatrice ou d'éducateur dans les centres de la petite enfance, visée par le projet. Soulignons que 20 000 éducatrices et éducateurs étaient en emploi en 2018 dans la région de la Montérégie.

Une formation de superviseurs de stage sera également offerte aux CPE pour leur permettre de former une éducatrice expérimentée en vue de soutenir l'apprentissage des participantes et participants.

Le projet consiste en un réaménagement d'un programme d'études préexistant en une formule flexible et innovante permettant à la personne participante de suivre la formation à raison de 3 jours par semaine et de travailler les deux autres jours ouvrables.

Le programme COUD, issu du FDRCMO, vise le développement et la diffusion de formation professionnelle et technique comprenant au moins une partie de la formation directement en entreprise. Les frais couverts par ce programme sont les frais d'élaboration et de diffusion de la formation, tels le salaire des enseignants et enseignantes et le salaire des personnes participant à la formation.

La CPMT correspond à un lieu de concertation national réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

