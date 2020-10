Le ministre Jean Boulet annonce plus de 34 000 $ pour la 1re édition du Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 34 075 $ pour la tenue du Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord.

Le Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord se veut une porte d'entrée pour toute personne souhaitant s'établir dans la région. Le marché de l'emploi de la Côte-Nord est dynamique, accueillant et caractérisé par un grand besoin de main-d'œuvre. Cette aide financière, accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, permettra concrètement de mettre en place une plateforme virtuelle accessible gratuitement à tous les participants et participantes. Cette plateforme facilitera les échanges entre les employeurs et les chercheurs d'emploi de la Côte-Nord, mais aussi des autres régions du Québec.

Citations :

« Le Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord démontre l'importance de se réinventer pour s'adapter au contexte actuel de la pandémie. L'édition virtuelle de ce salon permettra aux chercheurs d'emploi de partout au Québec de découvrir les offres d'emploi des employeurs de la Côte-Nord, qui a un grand besoin de main-d'œuvre. La tenue de cet événement nous permet de regarder vers l'avant et contribue concrètement à une relance forte et durable de l'économie du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fier que notre gouvernement apporte son soutien à la toute première édition du Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord. L'aide financière accordée profitera directement aux employeurs et aux chercheurs d'emploi de la région. J'invite aussi les gens de partout au Québec à participer en grand nombre à ce salon nouveau genre, à consulter les offres d'emplois disponibles, à postuler et à venir découvrir la région de la Côte-Nord. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Il s'agit de la 1 re édition du Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord, qui se tiendra du 2 au 6 novembre 2020 et qui sera accessible aux chercheurs d'emploi de tout le Québec. Ces derniers peuvent s'inscrire au www.salonvirtuelcotenord.com.

Le soutien en matière de gestion des ressources humaines répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques.

