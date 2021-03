Le ministre Jean Boulet annonce plus de 30 000 $ pour la 1re édition du Salon virtuel de l'emploi de la MRC de la Haute-Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 32 000 $ pour la tenue du Salon de l'emploi virtuel de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Ce Salon devrait permettre aux employeurs de pourvoir leurs postes vacants.

Accessible à tous les chercheurs d'emploi du Québec, le Salon virtuel de l'emploi de la MRC de la Haute-Côte-Nord présente une approche innovante pour répondre aux besoins des entreprises de la région, dont le marché de l'emploi est à la fois dynamique, accueillant et caractérisé par un grand besoin de main-d'œuvre.

L'aide financière est attribuée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Citations :

« Le Salon virtuel de l'emploi de la MRC de la Haute-Côte-Nord illustre l'importance de miser sur des approches innovantes permettant des rencontres entre les entreprises et les chercheurs d'emploi, notamment pour pallier les importants besoins en main-d'œuvre de la Côte-Nord. Je salue le travail des organisateurs de ce salon, qui ont su proposer une formule adaptée aux attentes des employeurs et des chercheurs d'emploi. Ce type d'événement est d'ailleurs nécessaire à la vitalité économique de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme celle du Salon virtuel de l'emploi de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Cette aide financière bénéficiera directement aux employeurs de la région, mais aussi aux chercheurs d'emploi de tout le Québec. J'invite les chercheuses et les chercheurs d'emploi à s'inscrire en grand nombre à ce salon virtuel et à le visiter. C'est aussi une belle occasion de venir découvrir notre belle région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le soutien en matière de gestion des ressources humaines répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 514 882-5645; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca