Le ministre Jean Boulet annonce la création d'un projet pilote de centre d'intégration des personnes immigrantes à Longueuil

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que M. Simon Jolin Barette, ministre de la Justice, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire et ministre responsable de la région de la Montérégie, annoncent aujourd'hui, une entente de 298 000 $ pour la création d'un projet pilote de centre d'intégration des personnes immigrantes à Longueuil.

Ce projet pilote vise à offrir des services de proximité et d'intégration sur le territoire de l'agglomération de Longueuil aux personnes immigrantes et aux organisations disposées à leur offrir un emploi. Ce projet voit le jour grâce à une entente de collaboration entre les ministères de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, l'Université de Sherbrooke ainsi qu'avec sept partenaires engagés dans le milieu, soit :

Le Centre de services scolaires Marie-Victorin ;

Le Cégep Édouard-Montpetit ;

Le Collège régional Champlain ;

L'Alliance carrière travail ;

Le Carrefour le Moutier ;

La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud ;

Le Développement économique de l'agglomération de Longueuil .

Cette initiative permettra autant au MIFI qu'à ses partenaires d'offrir des services d'accueil innovants, de l'accompagnement et du suivi dans les démarches d'installation et d'intégration des personnes immigrantes. Également, il permettra de faciliter l'arrimage entre les entreprises locales et les personnes immigrantes, notamment en ce qui a trait à la reconnaissance des compétences et au processus de recrutement de talents issus de l'immigration.

Citations :

« Je suis fier d'annoncer la création de ce premier centre d'intégration des personnes immigrantes. Ce projet démontre une collaboration étroite entre le MIFI, le MTESS et les partenaires dans le but d'offrir aux personnes immigrantes, les services nécessaires en français facilitant leur intégration professionnelle à la hauteur de leurs compétences et de leurs aspirations. Ainsi, le gouvernement du Québec agit pour s'assurer que les personnes immigrantes auront des services à proximité, et ce, sur tous les lieux possibles. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Ce projet est le fruit d'une concertation régionale d'envergure avec huit partenaires de la Montérégie. Il favorise une prise en charge par le milieu des enjeux liés à l'intégration des personnes immigrantes et au recrutement des talents issus de l'immigration. Ainsi, nous contribuons à engager des développements concrets pour les personnes immigrantes et les employeurs de l'agglomération de Longueuil. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire et ministre responsable de la région de la Montérégie

« C'est une cause qui me tient à cœur pour la population de Marie-Victorin. Je suis fière de ce geste concret et de cet effort collectif qui seront assurément bénéfiques pour les personnes immigrantes qui choisissent notre belle région. Cet accompagnement permettra certainement aux personnes immigrantes une meilleure intégration et renforcera leur sentiment d'appartenance à nos communautés et à la société québécoise. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

« Nous saluons cette décision du ministre de financer ce projet issu d'une concertation étroite et sans précédent entre des institutions d'enseignement de tous les niveaux, le milieu communautaire, celui des affaires et les acteurs gouvernementaux. Les établissements d'enseignement peuvent et doivent jouer un rôle de facilitateur dans l'intégration et la rétention des personnes immigrantes au marché de l'emploi. C'est précisément l'objectif poursuivi par le centre. Cette initiative est très prometteuse, entre autres, parce qu'elle a le potentiel de se répliquer dans toutes les régions du Québec. »

Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

Faits saillants :

Cet investissement de 298 000 $ va permettre, en plus de la ressource (coordination) représentant le projet et les partenaires, l'ajout de l'équivalent de deux ressources gouvernementales, soit une ou un agent d'aide à l'intégration pour répondre aux demandes des personnes immigrantes et l'équivalent d'une ressource du MTESS pour conseiller les entreprises et les personnes immigrantes en employabilité.

