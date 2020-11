Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de près de 50 000 $ pour la tenue des Clés de l'emploi dans la Brome-Missisquoi

COWANSVILLE, QC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 49 900 $ a été attribuée au Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l'Est pour l'organisation et la tenue de quatre salons de l'emploi nommés « Les Clés de l'emploi ».

La première édition des salons, qui se déroulera virtuellement le 11 novembre 2020, permettra aux employeurs de la Brome-Missisquoi ayant des besoins de main-d'œuvre et à des personnes en recherche d'emploi de se rencontrer.

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Citation :

« Dans le contexte où la COVID-19 a fait naître une nouvelle réalité du marché du travail, la tenue des Clés de l'emploi de façon virtuelle représente une façon sécuritaire et originale de tenir des salons de l'emploi. En plus de mettre en valeur les possibilités d'emploi dans de nombreux secteurs de l'économie, ces activités offrent aux entreprises une aide concrète dans leurs démarches de recrutement de main-d'œuvre. En soutenant des initiatives locales telles que celle-ci, votre gouvernement souhaite contribuer à la vitalité de l'économie de la région de la Montérégie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les Clés de l'emploi sont organisés par le Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l'Est en partenariat avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le SEMO de Granby et région, OPEX et la Ville de Cowansville .

et région, OPEX et la Ville de . Les salons de l'emploi auront lieu le 11 novembre et le 2 décembre 2020 ainsi que le 27 janvier et 24 février 2021.

Les entreprises intéressées à participer à ces salons sont invitées à communiquer avec le bureau de Services Québec de Cowansville pour s'inscrire, au 450 263-1515 ou au 1 800 463-0230 (sans frais).

