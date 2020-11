Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de près de 330 000 $ à Pomelo Santé (Chronometriq) pour la création et le maintien d'emplois de qualité à Montréal

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 328 038 $ a été attribuée à l'entreprise Pomelo Santé (auparavant nommée Chronometriq), spécialisée dans les produits facilitant l'accès des patients aux soins de santé, afin de soutenir le développement des compétences de 110 travailleurs, dont 73 seront recrutés d'ici 2022 à Montréal.

Le projet de formation de l'entreprise prévoit quatre blocs de formation. Les travailleurs pourront bénéficier d'une formation générale, d'une formation technique spécialisée ou de formations portant sur les outils technologiques utilisés dans chacun des services de l'entreprise. Les gestionnaires pourront bénéficier de formations sur le leadership et les ressources humaines pour être mieux outillés dans leurs fonctions.

L'aide financière, approuvée par la Commission des partenaires du marché du travail, est accordée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre (volet pour les entreprises), qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et travailleurs.

Citations :

« Plus que jamais, des besoins de formation de la main-d'œuvre se font sentir en matière de technologies dans le domaine de la santé. Il importe donc d'investir massivement dans la formation pour permettre aux travailleurs d'acquérir des compétences du futur. Les projets de formation et d'expansion de Pomelo Santé sont porteurs et ils amèneront les travailleuses et les travailleurs des technologies de l'information et de la communication à parfaire leurs connaissances, ce qui permettra d'assurer des emplois de qualité dans un secteur d'activité en pleine croissance. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En grossissant son équipe, établie à Montréal, pour viser les marchés américains, Pomelo Santé contribue à augmenter la notoriété internationale de la métropole en tant que pôle d'expertise en technologies de l'information et de la communication. C'est grâce à des projets économiques comme ceux de cette entreprise que Montréal est une inspiration et qu'elle est reconnue comme une destination d'affaires par excellence. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Fondée à Montréal en 2012, Pomelo Santé a pour mission de créer des interfaces facilitant les liens entre patients et médecins. En simplifiant l'accès aux soins de santé, Pomelo Santé agit elle-même comme une interface entre les patients et l'ensemble des spécialistes, favorisant ainsi l'accès à tout type de rendez-vous, tant au Canada qu'aux États-Unis. Les bureaux de l'entreprise se situent à Montréal.

qu'aux États-Unis. Les bureaux de l'entreprise se situent à Montréal. En 2019, le secteur canadien des technologies de l'information et de la communication comptait près de 666 540 travailleurs et 43 200 entreprises, représentant 94,1 milliards de dollars dans le produit intérieur brut (PIB). La vaste majorité des entreprises en technologies de l'information et de la communication (plus de 39 000) sont actives dans le sous-secteur des logiciels et des services informatiques.

En 2019-2020, la Mesure de formation de la main-d'œuvre (volet pour les entreprises) a permis d'accorder plus de 125 millions de dollars à plus de 7 500 entreprises pour la formation de 117 807 travailleuses et travailleurs.

L'aide financière annoncée contribue à la réalisation d'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit celui de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Ce projet de formation a été approuvé et recommandé par la Commission des partenaires du marché du travail. La Commission représente un lieu de concertation nationale réunissant des dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères qui ont une mission économique et sociale.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796; Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 446-5911

