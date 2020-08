Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 500 000 $ à Slalom Consulting ULC pour la création et le maintien d'emplois de qualité à Montréal

MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une aide financière de 504 405 $ à Slalom Consulting ULC, somme qui permettra la création de 80 emplois et le maintien de 20 postes dans le secteur des technologies de l'information.

L'entreprise offre à ses clients des solutions complètes pour optimiser leur utilisation des technologies liées à l'infonuagique, à l'intelligence artificielle et aux logiciels de gestion de la relation client. Ses activités touchent différents secteurs : le secteur financier, le secteur manufacturier, le secteur des télécommunications et le secteur du commerce de détail.

Le soutien financier lui permettra d'embaucher une équipe de professionnels de l'informatique diversifiée et complète pour travailler à son bureau de Montréal. L'entreprise a d'ailleurs élaboré un plan de formation complet pour s'assurer de la polyvalence des personnes embauchées.

Cette aide, qui a fait l'objet d'une approbation par la Commission des partenaires du marché du travail, est accordée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et travailleurs.

Citations :

« Le secteur des technologies de l'information est en plein essor et ce phénomène est loin de s'essouffler, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Grâce au soutien financier accordé aujourd'hui, Slalom Consulting ULC pourra recruter et former du personnel, de manière à développer son bureau de Montréal. L'annonce d'aujourd'hui démontre que votre gouvernement est présent pour appuyer la croissance de nos entreprises qui misent sur le talent de travailleuses et travailleurs déterminés à développer leur champ d'expertise pour relever les nombreux défis liés à ce secteur de pointe. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En agrandissant son équipe établie dans la métropole, Slalom Consulting ULC confirme que Montréal est reconnue mondialement comme un pôle d'expertise en technologies de l'information et des communications (TIC). Je souhaite que d'autres entreprises en TIC choisissent Montréal comme destination d'affaires. C'est ce que votre gouvernement encourage en soutenant des projets comme celui-ci. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Slalom Consulting ULC, qui offre des services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, a été fondée à Denver , aux États-Unis, en 1993. Elle s'installe aujourd'hui à Montréal afin de répondre aux besoins de ses clients du Québec et des Maritimes.

, aux États-Unis, en 1993. Elle s'installe aujourd'hui à Montréal afin de répondre aux besoins de ses clients du Québec et des Maritimes. Le projet contribuera également, de façon plus générale, au développement d'une expertise pointue à Montréal en TIC.

En 2019-2020, la Mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises a permis d'accorder plus de 125 millions de dollars à plus de 7 500 entreprises en vue de la formation de 117 807 travailleuses et travailleurs.

L'aide financière annoncée répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit celui de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Ce projet a été approuvé et recommandé par la Commission des partenaires du marché du travail. La Commission correspond à un lieu de concertation national réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements :Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca