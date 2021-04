Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 30 000 $ pour le Salon virtuel de l'emploi régional de la Gaspésie

GASPÉ, QC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 31 525 $ à la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé afin de soutenir l'organisation du tout premier Salon virtuel de l'emploi régional de la Gaspésie, qui se tiendra les 7 et 8 avril 2021.

Plusieurs centaines d'emplois très diversifiés sont offerts sur le vaste territoire des cinq MRC de la Gaspésie. Ils seront accessibles à l'ensemble des chercheurs d'emploi au Québec, puisque le Salon mettra en place une plateforme virtuelle qui hébergera les kiosques des entreprises inscrites ainsi que ceux de certains organismes en employabilité, de maisons d'enseignement et d'autres organismes du milieu. Le Salon virtuel de l'emploi permettra aussi aux employeurs et aux chercheurs d'emploi de communiquer en direct et d'échanger sur les différents postes à pourvoir.

Cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, visant à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Citations :

« Le Salon virtuel de l'emploi régional de la Gaspésie démontre toute l'importance de savoir s'adapter au contexte pandémique actuel, en permettant la poursuite de ces moments de rencontre privilégiés entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. L'édition virtuelle de ce salon offrira l'occasion aux chercheurs d'emploi de partout au Québec de découvrir les nombreuses offres d'emploi offertes en Gaspésie, qui connaît un important besoin de main-d'œuvre. Cet événement permettra non seulement à la région, mais aussi à tout le Québec de regarder vers l'avant et de participer concrètement à construire la relance forte et durable de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fier que notre gouvernement apporte son soutien à la première édition du Salon virtuel de l'emploi régional de la Gaspésie. La tenue de cet événement profitera grandement aux employeurs et aux chercheurs d'emploi de la région. J'invite aussi les gens de partout au Québec à participer en grand nombre à ce salon virtuel, à consulter les offres d'emploi disponibles, à postuler et à venir découvrir cette belle région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Fait saillant :

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

