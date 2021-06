Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 270 000 $ pour contribuer à former une nouvelle main-d'œuvre issue de l'immigration dans le milieu de la santé

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a accordé une aide financière de 273 326 $ pour la formation Soutien à la personne en milieu de vie, destinée aux immigrants et offerte par le Centre de formation professionnelle Fierbourg.

Cette contribution financière a permis à 22 personnes immigrantes d'avoir accès à la formation, qui contribuera à combler les besoins criants de main-d'œuvre dans le secteur de la santé et à faciliter leur intégration durable sur le marché du travail.

L'aide financière a été attribuée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, qui vise à combler des besoins de main-d'œuvre dans des domaines en forte demande, notamment par des personnes issues de l'immigration.

Citations :

« Le soutien financier accordé pour la formation Soutien à la personne en milieu de vie, destinée à une clientèle immigrante, visait à appuyer son intégration dans un secteur où la rareté de main-d'œuvre est manifeste. La réussite de cette formation permet d'illustrer le potentiel du bassin de main-d'œuvre diversifiée de la Capitale-Nationale. Il est primordial de faciliter l'intégration des immigrants au marché de l'emploi pour permettre à tous et à toutes de participer activement à la relance économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Votre gouvernement est résolu à soutenir les initiatives porteuses permettant de pallier le manque de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. Les besoins sont criants, et l'ajout de ces nouveaux préposés aux bénéficiaires contribuera non seulement à offrir à nos citoyens des services de qualité, mais aussi à participer à la vitalité économique de notre Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Fait saillant :

Le soutien à l'intégration de la main-d'œuvre immigrante au marché du travail répond à l'un des objectifs du Plan d'action pour la main-d'œuvre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter le nombre de personnes en emploi auprès des secteurs qui éprouvent des difficultés à recruter de la main-d'œuvre.

