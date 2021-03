Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 193 000 $ pour le salon virtuel Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi!

RIMOUSKI, QC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 193 470 $ pour la tenue du salon virtuel Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi!, qui se déroulera du 23 au 27 mars prochains.

L'événement est le fruit d'une collaboration du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et de nombreux partenaires des huit territoires de MRC de la région. Ce salon virtuel regroupera 175 entreprises qui y participeront en vue d'offrir plus de 2 500 emplois aux chercheurs d'emploi du Bas-Saint-Laurent et d'ailleurs.

Citations :

« Je salue la contribution des nombreux partenaires régionaux qui ont su proposer une formule adaptée pour répondre aux attentes des employeurs et des chercheurs d'emploi. Il est important de maintenir ces moments de rencontre, notamment pour pallier les importants besoins de main-d'œuvre de la région du Bas-Saint-Laurent, pour laquelle l'attraction de travailleuses et de travailleurs demeure un défi. En effet, malgré la pandémie, le taux de chômage y demeure relativement stable, soit à 5,2 % en février 2021. Votre gouvernement est donc fier de soutenir financièrement cet événement, qui contribuera à maintenir la vitalité économique de cette belle région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Des initiatives comme la tenue de l'événement Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi! démontre le dynamisme et l'esprit de concertation qui caractérisent cette région. Le besoin de main-d'œuvre apporte son lot de défis, mais il crée des occasions de travailler ensemble au développement et au rayonnement du Bas-Saint-Laurent. J'invite les chercheuses et les chercheurs d'emploi à se joindre à l'événement en grand nombre. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Alors qu'en 2019 le taux de chômage du Bas-Saint-Laurent s'établissait à 5,6 %, un creux historique pour la région, il se situait à 5,2 % en février 2021 malgré le contexte de pandémie. À cette même date, le taux de chômage du Québec s'établissait à 6,4 %.

L'aide financière accordée pour l'organisation de ce salon s'inscrit dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Le salon virtuel profite de la participation active de plus de 55 partenaires locaux, tels que les centres de service scolaires, les cégeps, les chambres de commerce, les centres locaux de développement, les corporations de développement communautaire, les sociétés d'aide au développement de la collectivité, les MRC, Place aux jeunes, et de celle des services d'accueil des nouveaux arrivants et de plusieurs organismes spécialisés en développement de l'employabilité.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi au bureau de Services Québec le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et de la région du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 691-5650; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

