Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 118 000 $ pour l'analyse des perspectives du marché de l'emploi de l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a accordé une aide financière de 118 061 $ à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) pour la réalisation de l'étude Portrait et perspectives du marché de l'emploi de l'écosystème de l'Est de Montréal, qui est rendu public aujourd'hui.

Cette recherche, soutenue par le Conseil emploi métropole (CEM), vise à analyser les perspectives actuelles et futures du marché de l'emploi de l'Est de Montréal en tenant compte de la dynamique changeante et des nouveaux créneaux économiques en développement. Celle-ci permet de définir plusieurs enjeux relatifs au marché de l'emploi de la région, notamment l'intégration des immigrants en milieu de travail, qui demeure un aspect important.

Des pistes de solution sont également ciblées afin de guider les acteurs du développement économique et du marché du travail de l'Est de Montréal. Soulignons notamment qu'une étroite collaboration des différents acteurs de la région avec les grappes et les comités sectoriels de main-d'œuvre pourrait contribuer à mettre en valeur l'écosystème.

Citations :

« La réalisation de ce portrait par la CCEM tombe à point dans le contexte post-pandémie qui s'installe au Québec. La sortie de crise et la relance de notre économie laissent entrevoir des possibilités intéressantes pour le développement tant économique que social de ce vaste secteur de la métropole. La démarche de notre gouvernement s'inscrit dans une perspective de revitalisation afin de favoriser la mobilité durable et d'assurer une transition économique viable. Ce portrait s'avère un outil indispensable pour permettre aux différents acteurs locaux de développer une vision commune quant aux pistes de solution à privilégier pour maintenir l'essor des secteurs d'activité et les possibilités d'emploi pour les travailleuses et les travailleurs de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'étude de la CCEM adhère à notre engagement de revitaliser l'Est de Montréal, qui possède un fort potentiel de développement. Celle-ci est d'autant plus indispensable pour anticiper les enjeux auxquels fera face le territoire dans les prochaines années. À cet effet, nous nous devons de travailler ensemble pour en faire un endroit accessible, attractif et innovateur. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce rapport met en lumière les enjeux et les opportunités en ce qui a trait au besoin de main-d'œuvre. Pour assurer une relance économique durable, il sera essentiel de renforcer la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et le milieu des affaires afin de répondre au défi de rareté de main-d'œuvre. L'une des forces de l'Est réside dans sa population immigrante. Elle constitue un bassin de main-d'œuvre fort intéressant pour les employeurs. Toujours selon le rapport, le plus grand obstacle pour l'attraction des travailleurs réside dans la mobilité. L'arrivée de projets de transport aussi structurants que le REM de l'Est, le prolongement de la ligne bleue du métro et le SRB Pie-IX permettra d'attirer et de retenir les talents à proximité des zones d'emploi, faisant ainsi de l'Est de Montréal un pilier du développement économique métropolitain. »

Catherine Nesterenko, présidente-directrice générale par intérim de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

Faits saillants :

En 2019, l'Est de Montréal comptait près de 20 % des emplois de toute la région métropolitaine de Montréal, ce qui représentait plus de 420 000 emplois.

Rappelons que le CEM constitue le plus grand regroupement de représentants du marché du travail de la région métropolitaine de recensement de Montréal. Il conseille la Commission des partenaires du marché du travail et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur de grands enjeux liés à l'emploi.

L'étude Portrait et perspectives du marché de l'emploi de l'écosystème de l'Est de Montréal répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi. Pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent consulter l'étude sur le site de la CCEM.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

