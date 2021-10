Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de 594 300 $ pour la création de 21 postes destinés aux personnes handicapées au sein du Groupe AFFI Logistique

SAINT-HUBERT, QC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 594 300 $ pour la création de 21 postes destinés aux personnes handicapées au sein du Groupe AFFI, une entreprise adaptée spécialisée dans la logistique. Ces postes ont été attribués dans le cadre d'un appel de projets lancé au printemps.

Cette aide financière permettra de soutenir la création de ces emplois et l'adaptation aux besoins des employés, à la nouvelle usine de l'entreprise, située à Granby. Les 21 postes s'ajoutent aux 436 postes dédiés aux personnes handicapées au sein du Groupe AFFI Logistique.

Le ministre Boulet en a fait l'annonce à l'occasion de sa participation à la remise des Prix reconnaissance Roger-Pedneault, qui visent à mettre en valeur des initiatives exceptionnelles d'intégration de travailleuses et de travailleurs au sein d'entreprises adaptées et l'inclusion des personnes handicapées dans la société et le marché du travail.

Le soutien financier est offert dans le cadre du Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA), qui permet de soutenir la création d'emplois à long terme adaptés aux personnes handicapées au sein d'entreprises et d'organisations accréditées à cette fin.

Citation :

« Au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, le travail est une source de fierté et d'épanouissement. Il est donc tout à fait naturel qu'une personne, qu'elle ait un handicap ou non, souhaite avoir une vie professionnelle active. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement met tout en œuvre pour offrir aux personnes handicapées qui désirent travailler la possibilité de se réaliser au sein d'entreprises ouvertes et engagées. Je suis donc particulièrement fier d'annoncer ce soutien financier, qui contribue concrètement à l'intégration des personnes handicapées à notre vie sociale et économique et, ainsi, à la prospérité du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le PSEA vise à soutenir la création d'emplois pour les personnes handicapées au sein des entreprises en offrant un soutien financier pour les frais salariaux et les dépenses connexes liés à l'embauche, notamment la mise en place de mesures d'adaptation exigées par les incapacités des personnes en fonction de leurs postes.

Les entreprises admissibles au PSEA doivent employer en tout temps au moins 60 % de personnes handicapées ne pouvant pas travailler dans des conditions standards et doivent offrir des emplois utiles et rémunérés dans une perspective à long terme.

Cet investissement répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit développer des approches innovantes et favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi, en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre.

