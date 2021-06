Le ministre Jean Boulet annonce 60 000 $ pour soutenir l'intégration des membres des Premières Nations et des Inuits de l'Abitibi-Témiscamingue sur le marché du travail

VAL-D'OR, QC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 60 000 $ pour la tenue du Forum régional Premières Nations et Inuits en Abitibi-Témiscamingue.

Accessible aux travailleurs autochtones et aux employeurs de la région, ce forum virtuel vise à répondre aux besoins du marché de l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue qui est caractérisé par un grand bassin de main-d'œuvre issue des communautés autochtones.

Ce forum de deux demi-journées contribuera au développement de la main-d'œuvre des Premières Nations et à leur intégration sur le marché du travail. Cette initiative vise aussi à impliquer davantage les entreprises dans le processus de recrutement. Cet évènement représente un exemple de réussite en termes de collaboration entre les communautés autochtones et les employeurs.

Citations :

« Le forum virtuel de l'emploi des Premières Nations et des Inuits de l'Abitibi-Témiscamingue illustre la volonté de concertation entre les partenaires du milieu pour répondre aux importants besoins en main-d'œuvre de l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit d'une occasion unique de rencontres entre les entreprises et les chercheurs d'emploi autochtones. Je tiens à saluer le travail des organisateurs de ce forum, qui ont su proposer une formule adaptée aux attentes et aux besoins des employeurs et des chercheurs d'emploi membres des Premières Nations. Il est primordial d'entretenir le dialogue et de susciter la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés par les enjeux de main-d'œuvre afin de permettre à tous et à toutes de participer activement à la relance économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme celle du forum virtuel de l'emploi des Premières Nations et des Inuits de l'Abitibi-Témiscamingue. Cet événement profitera directement aux employeurs de la région, mais aussi aux chercheurs d'emploi issus des communautés autochtones. J'invite les chercheuses et les chercheurs d'emploi, ainsi que les employeurs, à s'inscrire et à participer en grand nombre à ce forum virtuel, qui se veut une première au Québec. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« Ce forum est une belle occasion pour faciliter l'intégration des communautés autochtones au sein des entreprises québécoises, en plus de contribuer à la vitalité économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cet évènement permettra de renforcer nos liens avec les communautés autochtones et de mieux les connaître. Je salue l'initiative des organisateurs, et je suis convaincu que ce forum ouvrira la porte à d'autres forums de ce type au Québec. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

L'aide financière est attribuée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Le soutien en matière de gestion des ressources humaines répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Michel Vincent, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Tél : 514 231-2251; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél : 418 805-0233; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/