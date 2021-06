Le ministre Jean Boulet accorde un montant de 796 000 $ pour la prolongation du projet Un emploi en sol québécois

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde 796 000 dollars pour la prolongation du projet Un emploi en sol québécois, initié par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour une quatrième année.

Le projet a pour objectif de soutenir les entreprises en région dans leurs efforts de recrutement selon une perspective de régionalisation. Il vise également à sensibiliser les employeurs à l'importance de développer des connaissances en matière de gestion de la diversité afin de favoriser l'embauche de personnes immigrantes et leur maintien en emploi.

Au total, près de quatre millions de dollars provenant du Fonds de développement du marché du travail ont été attribués par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) à ce projet depuis sa mise en place. Pour la prochaine année, la FCCQ espère pourvoir 50 postes en région.

Citation :

« La prolongation du projet Un emploi en sol québécois est l'occasion d'offrir aux entreprises un plus grand accès à une main-d'œuvre qualifiée. Il permet de guider les personnes immigrantes vers une offre d'emploi qui correspond à leur profil professionnel. Afin de relever les défis relatifs à la rareté de la main-d'œuvre, il est important pour mon gouvernement de poursuivre cette collaboration avec la FCCQ, qui favorise une intégration durable et prospère des personnes immigrantes et contribue, par le fait même, à la vitalité économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La FCCQ coordonne le projet Un emploi en sol québécois. Elle sollicite la participation des chambres de commerce locales afin que celles-ci fassent la promotion du projet auprès des entreprises. Le milieu des affaires et le milieu communautaire s'unissent pour soutenir les personnes immigrantes dans leur démarche d'intégration à leur nouveau milieu de vie. La FCCQ travaille notamment avec les organismes en régionalisation.

La mesure Recherche et Innovation a pour objectif de soutenir la mise en œuvre de projets d'expérimentation qui visent à appuyer et améliorer les politiques, les mesures et les services liés aux cinq axes de la Politique active du marché du travail afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à devenir ou à demeurer aptes à occuper ou à reprendre un emploi, et à être des membres productifs du marché du travail.

Le projet répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du MTESS, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

Pour obtenir plus d'informations, les personnes qui résident au Québec depuis cinq ans et moins peuvent consulter le site de la FCCQ pour déposer leur candidature.

