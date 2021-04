Le ministre Jean Boulet accorde un montant de 30 000 $ pour la 2e édition du Salon de l'emploi virtuel et Entrevues express Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, alloue une aide financière de 30 000 $ pour la tenue de la 2e édition du Salon de l'emploi virtuel et Entrevues express Côte-Nord, qui se tiendra du 16 au 20 avril prochain. Cet événement permettra aux employeurs de pourvoir leurs postes vacants.

Ce salon est une approche innovante pour répondre aux besoins des entreprises de la région, dont le marché de l'emploi est à la fois dynamique, accueillant et caractérisé par un grand besoin de main-d'œuvre. Une plateforme virtuelle a d'ailleurs été mise en place afin d'établir des contacts directs entre les chercheurs d'emploi et les employeurs.

Cette nouvelle édition a été bonifiée par l'ajout de séances d'entrevues express. Ces dernières permettront aux employeurs de rencontrer des chercheuses et chercheurs d'emploi dans une courte période de temps, peu importe leur situation géographique. Ces rencontres se feront sous forme d'entretien virtuel ou de préentrevue de 10 minutes avec les candidats potentiels. À la suite de ces rencontres, l'employeur pourra poursuivre le processus d'embauche avec les candidats retenus.

Citations :

« Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre représentent un défi partout au Québec et la région de la Côte-Nord n'y échappe pas. Il s'avère essentiel d'offrir aux entreprises et aux personnes en recherche d'emploi des occasions de se rencontrer. Je suis donc fier de soutenir cet événement, qui favorise l'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Cette initiative illustre l'importance de miser sur des approches innovantes en regard de notre mission. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Votre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme celle du Salon de l'emploi virtuel Côte-Nord. L'aide financière accordée bénéficiera directement aux employeurs de la région et aux chercheuses et chercheurs d'emploi de partout au Québec. Il s'agit de plus d'une excellente occasion pour les Québécoises et les Québécois de découvrir tout ce que cette belle région à offrir. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Pour participer au salon, les chercheuses et chercheurs d'emploi de tout le Québec peuvent s'inscrire au www.salonvirtuelcotenord.com.





Le soutien financier accordé provient de la mesure Concertation pour l'emploi, volet Table ad hoc, qui vise à favoriser les échanges entre les acteurs du milieu afin de trouver des réponses communes aux besoins du marché du travail en misant sur les capacités et les atouts des organismes de la collectivité et sur les relations qui existent entre eux.





Le soutien en matière de gestion des ressources humaines répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques.

