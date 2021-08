Le ministre Jean Boulet accorde plus de 550 000 $ pour soutenir l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail

GASPÉ, QC, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière totale de 557 922 $ pour favoriser l'insertion en emploi de personnes éloignées du marché du travail qui éprouvent de sérieuses difficultés à trouver un emploi et à le conserver. Au total, 402 personnes prendront part à deux projets mis en place par des organismes de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Soutenir l'accès des personnes handicapées au marché du travail

Un financement de 493 260 $ est accordé au Service externe de main-d'œuvre Gaspésie Les Îles (SEMO) de la région pour assurer l'intégration de 390 personnes handicapées sur le marché du travail et leur maintien en emploi. Cette aide vise à leur offrir un service adapté à leur situation et à leur niveau d'autonomie. Les interventions réalisées sont variées et comprennent, entre autres, l'évaluation des besoins, l'aide à la recherche d'un emploi et l'adaptation du poste de travail.

Donner le goût du travail grâce à l'agriculture

Une aide financière de 64 662 $ est remise au Carrefour jeunesse-emploi Option Emploi du Rocher-Percé pour le programme De la terre à l'assiette, lié à l'agriculture maraîchère. Ce projet de préparation à l'emploi s'adresse à des personnes âgées de 18 ans et plus qui ne sont ni à l'emploi ni aux études. Les 12 candidats bénéficieront d'ateliers et de formations portant sur la gestion des conflits au travail, la connaissance de soi ou encore la transformation de denrées alimentaires.

Citations :

« La concrétisation de ces projets est en parfaite adéquation avec notre volonté de faire du Québec une société inclusive qui fait appel à tous ses talents pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Très souvent, quelques adaptations ou des formations ciblées suffisent pour garantir à une clientèle sous-représentée une meilleure intégration sur le marché du travail. Dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est essentiel de compter sur chaque bassin de travailleurs, ce que permettent ces deux initiatives. Toutes les personnes qui le souhaitent doivent pouvoir s'épanouir professionnellement en participant à la vitalité économique du Québec.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Des initiatives comme celles-ci font en sorte d'intégrer au marché du travail chaque personne souhaitant bénéficier du dynamisme économique de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tout en y contribuant. C'est par la mobilisation des personnes désirant mettre à profit leurs talents et compétences en sol madelinot et gaspésien que nous réduirons les effets néfastes de la rareté de main-d'œuvre sur l'essor de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine



Faits saillants :

L'aide financière accordée au SEMO provient de la mesure Service d'aide à l'emploi, qui permet, entre autres, d'intervenir auprès d'une clientèle éloignée du marché du travail au moyen d'une approche globale.

Le programme De la terre à l'assiette est financé grâce à la mesure Projet de préparation à l'emploi - volet général (PPEM), qui offre un accompagnement permettant de développer des compétences personnelles et socioprofessionnelles.

Dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le faible taux de scolarisation de la main-d'œuvre disponible crée des difficultés de recrutement pour les entreprises qui cherchent un personnel de plus en plus spécialisé.

Un des effets notables de la crise sanitaire a été la diminution du nombre de personnes en emploi (-3 100 ; -9,1 %) causée par la réduction de l'offre de service ou la fermeture temporaire ou définitive de plusieurs établissements.

Le taux d'emploi régional moyen de 2020 a été de 40,4 %, soit le plus bas taux observé depuis 1999. Le taux de chômage de la région est le plus élevé du Québec.

La formation de ces travailleurs répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

