Le ministre Jean Boulet accorde plus de 117 000 $ pour favoriser le développement de la main-d'œuvre et l'emploi au Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE QC , le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière totale de 117 144 $ pour le développement de la main-d'œuvre et l'emploi au Centre-du-Québec. De ce montant, une aide de 39 644 $ sera remise au Cégep de Drummondville pour soutenir le projet Collaborer pour développer le savoir-faire numérique. Une somme de 77 500 $ sera aussi accordée au Service aux entreprises (SAE) Centre-du-Québec pour la formation Développement des compétences en soutien informatique.

Le projet de formation mis en place par le Cégep de Drummondville a pour objectif de soutenir le développement des compétences numériques des équipes techniques des entreprises manufacturières du Centre-du-Québec. Il s'agit d'un projet concerté qui regroupe les établissements d'enseignement supérieur du Centre-du-Québec, soit le campus de Drummondville de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Cégep de Victoriaville et le Cégep de Drummondville. Le Centre national intégré du manufacturier intelligent y collabore également.

Le projet de formation du SAE Centre-du-Québec vise, quant à lui, la reconnaissance et le développement des compétences de ressources destinées au soutien informatique des entreprises de la région. Dans le cadre de ce projet, une formation offerte en ligne permettra aux participants d'acquérir en continu de nouvelles compétences en soutien informatique selon leur rythme et leur profil de formation. Ce projet a reçu l'appui de nombreux partenaires, dont TECHNOCompétences, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications.

Ces deux initiatives découlent de l'appel de projets 2020-2021 lancé dans le cadre du programme Projets stratégiques de développement de la main-d'œuvre et de l'emploi en région, du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) du Centre-du-Québec, soutenu par la Commission des partenaires du marché du travail.

Citations :

« Les formations offertes par le Cégep de Drummondville et le SAE Centre-du-Québec permettront de promouvoir le développement des compétences, que nous croyons nécessaire à la relance économique au Québec. Ces deux projets sont d'ailleurs directement en cohérence avec notre volonté de rehausser les compétences numériques de la main-d'œuvre et de promouvoir les emplois prioritaires, comme ceux du secteur des technologies de l'information. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir ces offres de formation, qui proposent aux participants de meilleurs outils pour faire face aux défis du marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Avec les projets de formation du Cégep de Drummondville et du SAE Centre-du-Québec, on participe à la création d'emplois durables et à la formation d'une main-d'œuvre de qualité. Il va sans dire qu'avec le contexte actuel, le rehaussement des compétences est devenu essentiel au rayonnement de nos entreprises. Je suis donc heureux que notre gouvernement soutienne la tenue de ces formations, qui permettront de répondre à la fois aux besoins des employeurs et des employés de notre région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Le programme Projets stratégiques de développement de la main-d'œuvre et de l'emploi en région vise à favoriser l'arrimage entre le développement des compétences de la main-d'œuvre actuelle et future, à répondre à des problématiques de rareté de main-d'œuvre et de compétences, à favoriser une plus grande adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi et, enfin, à développer l'emploi dans la région.

Le CRPMT du Centre-du-Québec est un lieu de concertation dont les membres sont nommés par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ils proviennent du milieu de l'éducation et des affaires et du milieu syndical, communautaire et gouvernemental. Ils interagissent en complémentarité afin d'influencer les interventions de la Direction régionale de Services Québec du Centre-du-Québec et d'améliorer la réponse aux besoins de l'ensemble des partenaires en matière de main-d'œuvre et d'emploi dans la région.

Ces offres de formation répondent à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes.

