Le ministre Jean Boulet accorde 35 000 $ au Salon de l'emploi virtuel des MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon

SAINT-CONSTANT, QC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 35 000 $ à la Table des partenaires pour l'emploi pour l'organisation et la tenue du Salon de l'emploi virtuel des MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon.

Cet événement, qui se déroule aujourd'hui, permettra de favoriser la rencontre entre les diverses clientèles en recherche d'emploi et les employeurs ayant des besoins de main-d'œuvre.

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Citation :

« Dans un contexte où la COVID-19 a fait naître une nouvelle réalité du marché du travail, le Salon de l'emploi virtuel des MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon représente une façon sécuritaire et originale de tenir un salon de l'emploi. En plus de mettre en valeur les possibilités d'emploi dans de nombreux secteurs de l'économie, ce salon offre aux entreprises une aide concrète dans leurs démarches de recrutement de main-d'œuvre. En soutenant des initiatives locales telles que celle-ci, notre gouvernement souhaite contribuer à la relance de l'économie de la région de la Montérégie. Nous avons un double défi devant nous : relancer l'économie sans relancer la pandémie. Il faut que nous demeurions tous vigilants. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Salon de l'emploi virtuel est organisé par la Table des partenaires pour l'emploi, composée de représentants de partenaires pour l'emploi, dont SDEM SEMO Montérégie, Intégration Travail Roussillon, Le Jalon , Jute & Cie, Alliance Carrière Travail, PS. Jeunesse, les carrefours jeunesse-emploi Châteauguay, Huntingdon et La Prairie , avec le soutien de Gendron Communication. Les bureaux de Services Québec de Châteauguay et de Saint-Constant également collaborent au projet.

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca