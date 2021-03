Le ministre Jean Boulet accorde 147 000 $ pour une formation continue destinée aux travailleurs d'entreprises saisonnières en Outaouais

GATINEAU, QC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accompagné de M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, accorde une aide financière de 147 000 dollars à HortiCompétences afin de soutenir un projet de formation continue destinée aux travailleurs d'entreprises saisonnières en Outaouais.

Le projet vise à aider 30 travailleurs issus d'entreprises de la région à acquérir et à rehausser leurs compétences en aménagement paysager et en entretien de terrains. Trois formations distinctes leur sont déjà offertes par Réseautact dans le cadre de ce projet.

Cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Recherche et innovation - Mesure de formation pour travailleurs saisonniers, qui vise à encourager le développement des compétences par la participation à la formation continue.

Citations :

« Les entreprises du secteur de l'horticulture ornementale connaissent plus que jamais des difficultés de recrutement et de rétention de main-d'œuvre. Il faut continuer à semer les graines d'une culture de formation continue, qui répond aux besoins du marché du travail. Votre gouvernement est donc fier de contribuer à ce projet, qui permet aux travailleurs saisonniers de la région de l'Outaouais de compter, tout au long de leur carrière, sur des formations qui correspondent aux attentes des entrepreneurs en quête de travailleurs qualifiés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cette nouvelle offre de formation est une excellente nouvelle pour les travailleurs saisonniers de l'Outaouais. Elle leur permet de se perfectionner dans un secteur où il y a de bonnes perspectives d'emploi. Cet investissement favorisera certainement la vitalité économique de notre région. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« HortiCompétences remercie le gouvernement du Québec de considérer le besoin de formation continue des travailleurs en aménagement paysager et en entretien de terrains de notre région. En plus de mobiliser les employés en rehaussant leurs compétences, la formation continue offerte par les formateurs spécialisés en travaux paysagers de Réseautact permet aux entreprises d'innover et de rester performantes et concurrentielles. »

Martine Matteau, directrice générale d'HortiCompétences

Faits saillants :

HortiCompétences est le comité sectoriel de main-d'œuvre en horticulture ornementale - commercialisation et services. Il a pour mission d'accroître l'efficacité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises en horticulture ornementale en misant sur une gestion performante des ressources humaines.





Réseautact offre des formations professionnelles en français dans de nombreux secteurs d'activité, dans la région de l'Outaouais, depuis plus de 20 ans. Les trois formations de trois semaines en travaux paysagers, données jusqu'au 31 mars 2021 et offertes par Réseautact dans le cadre de ce projet, sont les suivantes :





offertes par Réseautact dans le cadre de ce projet, sont les suivantes : « Travailleurs d'expérience en aménagement paysager »;



« Manœuvre en aménagement paysager »;



« Manœuvre en entretien de terrains ».





Cette offre de perfectionnement répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi, en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre.





Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

