Le ministre Ian Lafrenière confirme le soutien du gouvernement au projet Résilience Montréal

MONTRÉAL, le 12 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, a confirmé aujourd'hui, en présence de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le soutien gouvernemental au projet d'acquisition d'un immeuble de l'organisme Résilience Montréal.

Une aide de 600 000 $ sera ainsi versée dans le cadre du programme Fonds d'initiatives autochtones III (FIA III), volet Aide aux Autochtones en milieu urbain - Infrastructures. Ce soutien, ajouté aux contributions éventuelles d'autres partenaires, permettra à Résilience Montréal d'acquérir et d'aménager un bâtiment, et ce afin de pérenniser la présence d'un centre de jour à proximité du square Cabot pour les personnes en situation d'itinérance et vulnérables et procurera à Résilience Montréal l'espace nécessaire pour déployer ses services. Il s'agit d'un premier geste concret pour soutenir l'organisme alors que celui-ci devra quitter ses locaux actuels au printemps prochain. Ce projet d'infrastructures, qui assure un déploiement de services adaptés, correspond également aux recommandations de la Commission Viens.

Le centre de jour Résilience Montréal a été inauguré le 14 novembre 2019 dans des locaux loués près du square Cabot. Il offre aux personnes en situation d'itinérance et vulnérables - dont un grand nombre d'Autochtones - des services d'accueil, d'accompagnement, de dépannage (nourriture, vêtements, buanderie) et d'intervention psychosociale. Résilience Montréal résulte de la mobilisation du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, de la Communauté Nazareth, d'autres acteurs communautaires locaux ainsi que de partenaires institutionnels et philanthropiques.

Depuis son inauguration, l'équipe de Résilience Montréal a servi de 900 à 1 200 repas par jour, y compris pendant la première vague de la pandémie de la COVID-19, alors que les activités ont été délocalisées en plein air au square Cabot avec l'appui de la Ville de Montréal (mars-septembre 2020). Environ 150 personnes ont profité chaque jour des services de douche, de buanderie et de vestiaire. Plus d'une centaine de bénévoles ont de même offert de leur temps pour appuyer les efforts du personnel.

« La situation des Autochtones en milieu urbain se résume trop souvent en quelques mots : pauvreté et exclusion sociale, la situation qui prévaut au square Cabot en est un bon exemple. Nous sommes devant l'urgence d'agir. Un endroit comme le centre de jour Résilience Montréal constitue une réponse concertée aux besoins observés. Il permet à ses usagers de renouer avec la dignité humaine et de reprendre espoir. Nous en tirons tous une grande leçon d'humanité. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Les femmes et les hommes des Premières Nations et les Inuits découvrent un tout autre univers, lorsqu'ils arrivent à Montréal. L'adaptation est souvent difficile et les préjugés, trop nombreux. Il est important d'accueillir et d'accompagner les Inuits et les membres des Premières Nations dans ce qui est parfois un séjour passager, parfois une installation permanente. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Pour une deuxième année, la Ville de Montréal est fière de soutenir Résilience Montréal. Nous octroyons un appui financier de 100 000 $ pour ses opérations et nous offrirons tout le soutien et l'accompagnement nécessaire pour mener à bien le projet de relocalisation de la ressource dans les environs du square Cabot. J'ai la conviction que le centre continuera d'être un lieu unique dans la métropole qui fera une grande différence dans la vie des personnes en situation d'itinérance issues des populations Inuits et des Premières Nations en contribuant durablement à leur bien-être et à leur sécurité. »

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« La pandémie s'est révélée extrêmement difficile pour les Autochtones, mais plus encore pour ceux qui luttent contre l'itinérance. Nous sommes extrêmement reconnaissants de recevoir un soutien financier, au nom de Résilience Montréal, de la part du Secrétariat aux Affaires autochtones et de la ville de Montréal. »

Nakuset, cofondatrice de Résilience Montréal et directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal

