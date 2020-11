QUÉBEC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, a annoncé, aujourd'hui, un investissement gouvernemental de 3,1 millions de dollars, à Joliette, pour permettre la relocalisation et l'agrandissement du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière.

Le chantier de construction du nouveau centre devrait être achevé à l'automne 2022. Les locaux désormais plus spacieux permettront à l'organisme d'accroître son offre de services. Le Centre prévoit notamment aménager :

des bureaux d'intervention ainsi qu'une salle et une cuisine communautaires;



des locaux pour la valorisation de l'histoire, des arts et des cultures autochtones;



des espaces pour des activités d'économie sociale;



des salles qui pourraient être partagées avec des partenaires;



des locaux consacrés à sa clinique Mirerimowin;



une annexe résidentielle;



un centre de la petite enfance, une halte-garderie et une salle de jeux;



des locaux administratifs.

Rappelons que le Centre est un organisme communautaire autochtone fondé en 2001. Sa mission consiste à améliorer la condition de vie des Autochtones qui vivent ou qui sont de passage dans la région de Lanaudière en leur offrant plusieurs services de soutien, d'accompagnement et d'information par l'entremise de programmes spécialement conçus pour eux.

Citations

« Ce qu'on veut, avec la relocalisation et l'agrandissement de ce centre, c'est d'abord offrir aux Atikamekws et aux membres des autres nations autochtones un lieu agréable à fréquenter qui répondra à leurs besoins et où ils seront accueillis avec respect et bienveillance. C'est le genre d'initiative qui donne tout son sens à mon travail… en tout cas, le sens que moi, j'entends lui donner, c'est-à-dire agir concrètement pour les Autochtones du Québec, comme c'est le cas avec cet investissement, le deuxième de mon plan J'ai espoir. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Nous sommes très heureux de l'annonce de cet investissement généreux. La construction d'un nouveau centre d'amitié, dans Lanaudière, plus grand et ouvert, nous permettra d'offrir un espace à la hauteur de la qualité de nos services et de nos membres. La population autochtone de la région se sentira accueillie chaleureusement et avec dignité et elle trouvera une réponse adaptée précisément à ses besoins. »

Jennifer Brazeau, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

