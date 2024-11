GATINEAU, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le monde est dans une décennie critique pour ce qui est de prévenir les pires répercussions des changements climatiques. Les Canadiens sont bien au courant de ces répercussions, puisqu'ils viennent de connaître la pire année de leur histoire sur le plan des dommages assurés causés par des phénomènes météorologiques extrêmes, et des feux de forêt dévastateurs qui ont fait rage partout au pays. Alors que le monde se dirige vers une économie à faibles émissions de carbone, les entreprises et les travailleurs canadiens sont bien placés pour tirer parti des nouvelles possibilités qui créent des emplois et permettent de soutenir la capacité financière des ménages.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, participera à la 29e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (la COP29) qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, où il dirigera la délégation canadienne afin de faire avancer les efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques.

Le Canada est plus que jamais déterminé à aider à diriger les efforts de collaboration pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris et à rallier la communauté internationale vers une action climatique mondiale ambitieuse.

L'an dernier, à la COP28 qui s'est déroulée à Dubaï, le Canada et près de 200 autres pays ont conclu un accord qui établissait des objectifs novateurs visant à tripler l'énergie renouvelable, à doubler l'efficacité énergétique et à dégager un consensus historique en faveur de systèmes d'énergie propre. Cette année, à la COP29, la délégation canadienne, dirigée par le ministre Guilbeault, travaillera avec d'autres pays pour obtenir des résultats qui permettront de mobiliser des ressources et de convenir de nouveaux objectifs en matière de financement de l'action climatique afin de soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour mieux réagir aux changements climatiques. Le Canada continuera de jouer le rôle d'intermédiaire et réclamera des efforts collectifs pour mettre en place des systèmes d'énergie propre et de solides partenariats dans les chaînes d'approvisionnement d'une économie à faibles émissions de carbone.

Le Canada travaille depuis deux ans et demi à la mise en œuvre de son plan global de lutte contre les changements climatiques, le Plan de réduction des émissions pour 2030, qui comprend plus de 120 mesures visant à réduire la pollution et à créer une économie plus forte. Ces mesures comprennent notamment le développement rapide de ses chaînes d'approvisionnement de véhicules zéro émission et de minéraux critiques, et une approche réglementaire équilibrée qui stimule l'électricité propre et réduit la pollution du secteur pétrolier et gazier. Le gouvernement du Canada renforce également la capacité financière des ménages grâce à des mesures qui aident à réduire la pollution et à faire économiser de l'argent aux Canadiens, notamment le soutien aux rénovations domiciliaires écologiques et à l'installation de thermopompes, les incitatifs à l'achat de véhicules électriques et la Remise canadienne sur le carbone faisant partie du système canadien de tarification du carbone. Le Canada poursuit ses efforts pour mettre fin aux subventions inefficaces aux combustibles fossiles, le premier pays du G20 à le faire.

La COP29 se déroulera cet automne parallèlement à un certain nombre de réunions internationales importantes visant à lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution, des crises qui sont toutes interreliées et alimentées par l'activité humaine. Le ministre profitera de la COP29 pour aborder avec ses partenaires et ses alliés les priorités du Canada en vue de la prochaine séance du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-5) qui aura lieu en Corée du Sud et qui vise à conclure un accord ambitieux et juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique, et en vue du Sommet du G7 qui se tiendra l'an prochain. De plus, le Canada a joué un rôle de premier plan à la 16e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP16) en octobre dernier pour établir un organisme subsidiaire pour les Autochtones afin d'accroître la participation des peuples autochtones et des collectivités locales à tous les processus futurs de la Convention. Le Canada et les autres champions de la nature ont travaillé avec diligence pour réunir les pays afin de faire progresser la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Citations

« Le Canada s'investit plus que jamais pour assurer une action collective mondiale qui s'adapte aux coûts croissants découlant des changements climatiques et à un virage vers une économie à faibles émissions de carbone, fondée sur l'énergie propre. Le Canada peut montrer au monde que nous réussissons à infléchir la courbe des émissions tout en bâtissant une économie plus forte et plus propre qui soutient les travailleurs et tient compte de la capacité financière des ménages. Nous sommes impatients de réaliser des progrès dans un certain nombre de dossiers lors de la COP29, y compris l'établissement d'un nouvel objectif et de nouvelles sources de financement pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La COP29 est la 29 e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Elle se déroulera du 11 au 22 novembre 2024.

est la 29 Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Elle se déroulera du 11 au 22 novembre 2024. En tant que nation de l'Arctique qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde et trois fois plus vite dans le Nord, le Canada a un intérêt démesuré pour une action et une collaboration mondiales ambitieuses à l'égard du climat.

Le bilan mondial est au cœur du cycle d'ambition de l'Accord de Paris . À la COP29 , les pays tenteront de trouver des moyens d'améliorer les résultats du premier bilan mondial de la COP28 par des actions et des mesures concrètes, notamment sur les transitions énergétiques à l'échelle nationale et internationale.

. À la , les pays tenteront de trouver des moyens d'améliorer les résultats du premier bilan mondial de la par des actions et des mesures concrètes, notamment sur les transitions énergétiques à l'échelle nationale et internationale. La délégation canadienne sera dirigée par le ministre Guilbeault et comptera notamment parmi ses rangs Catherine Stewart , ambassadrice pour les changements climatiques, et Jeanne-Marie Huddleston , négociatrice en chef du Canada pour le climat.

, ambassadrice pour les changements climatiques, et , négociatrice en chef du Canada pour le climat. La délégation du Canada à la COP29 représentera les divers points de vue emblématiques de la société canadienne, y compris ceux des représentants autochtones, des organisations de la société civile, des jeunes, des entreprises canadiennes, des organisations syndicales, des parlementaires et des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux.

représentera les divers points de vue emblématiques de la société canadienne, y compris ceux des représentants autochtones, des organisations de la société civile, des jeunes, des entreprises canadiennes, des organisations syndicales, des parlementaires et des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux. Pour la troisième année consécutive, le Canada aura un pavillon national à la COP29 , dont la programmation se déroulera du 11 au 21 novembre 2024. Le pavillon présentera une approche pansociétale de l'action climatique et du leadership sur la scène mondiale et servira de carrefour pour le réseautage et les événements organisés par des représentants des provinces et des territoires, des peuples autochtones, des syndicats, de l'industrie et de la société civile (y compris les jeunes et le milieu universitaire). De plus amples renseignements sur le pavillon du Canada sont disponibles en ligne.

, dont la programmation se déroulera du 11 au 21 novembre 2024. Le pavillon présentera une approche pansociétale de l'action climatique et du leadership sur la scène mondiale et servira de carrefour pour le réseautage et les événements organisés par des représentants des provinces et des territoires, des peuples autochtones, des syndicats, de l'industrie et de la société civile (y compris les jeunes et le milieu universitaire). De plus amples renseignements sur le pavillon du Canada sont disponibles en ligne. Le nouvel objectif collectif quantifié sera au cœur des discussions à la COP29 . Cet objectif vise à établir une cible mondiale pour le financement de l'action climatique qui aidera les pays en développement à lutter contre les changements climatiques et à faire la transition vers un développement durable. Le précédent objectif consistait à mobiliser 100 milliards de dollars américains par année; l'atteinte de cet objectif a été confirmée pour la première fois en 2022.

. Cet objectif vise à établir une cible mondiale pour le financement de l'action climatique qui aidera les pays en développement à lutter contre les changements climatiques et à faire la transition vers un développement durable. Le précédent objectif consistait à mobiliser 100 milliards de dollars américains par année; l'atteinte de cet objectif a été confirmée pour la première fois en 2022. Le Canada a été l'un des premiers défenseurs de la nécessité de réaliser des progrès sur la question des pertes et des dommages et a contribué à la décision prise à la COP28 de créer le fonds permettant de faire face aux pertes et aux dommages. À la COP28 , le Canada a annoncé une contribution de 16 millions de dollars au coût de démarrage de ce fonds, s'inscrivant ainsi comme l'un des tout premiers contributeurs.

a été l'un des premiers défenseurs de la nécessité de réaliser des progrès sur la question des pertes et des dommages et a contribué à la décision prise à la de créer le fonds permettant de faire face aux pertes et aux dommages. À la , le Canada a annoncé une contribution de 16 millions de dollars au coût de démarrage de ce fonds, s'inscrivant ainsi comme l'un des tout premiers contributeurs. Le Canada est en bonne voie de respecter pleinement son engagement de contribuer 5,3 milliards de dollars au financement de l'action climatique d'ici 2026 pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques, tout en s'efforçant de mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité dans le monde.

est en bonne voie de respecter pleinement son engagement de contribuer 5,3 milliards de dollars au financement de l'action climatique d'ici 2026 pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques, tout en s'efforçant de mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité dans le monde. Au cours des dernières années, le Canada a jeté des ponts pour favoriser le financement de l'action climatique en travaillant de près avec d'autres donateurs à la mobilisation de fonds, à la transparence de ce financement et à l'amélioration de son efficacité, notamment grâce à des efforts conjoints avec l'Allemagne. Grâce à ces efforts collectifs, l'Organisation de coopération et de développement économiques a confirmé que l'objectif de 100 milliards de dollars américains avait été entièrement atteint pour la première fois en 2022.

