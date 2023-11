MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault a souligné de nouvelles mesures qui sont prévues dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023 du gouvernement pour permettre à plus de Canadiens de s'offrir un logement, tout en les aidant à réduire leurs factures d'énergie résidentielles.

Tout d'abord, le gouvernement du Canada continue de soutenir la population canadienne alors que certains prix demeurent trop élevés et que des renouvellements d'hypothèques se profilent à l'horizon. C'est pourquoi le gouvernement veille à ce que les Canadiens aient accès aux mesures d'allégement hypothécaire sur mesure dont ils ont besoin à un moment où les taux d'intérêt sont plus élevés. Dans cette optique, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 annonce la nouvelle charte hypothécaire canadienne, qui décrit en détail l'allégement auquel la population peut s'attendre de la part de leurs banques si elle éprouve des difficultés financières.

Ensuite, le gouvernement accélère la cadence en vue de construire plus de logements, plus rapidement, et de rendre le logement plus abordable. Poursuivant sur la lancée des mesures importantes que le gouvernement a déjà prises, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 injecte des milliards de dollars en nouveaux fonds pour construire plus de logements, plus rapidement, et comprend des mesures pour sévir contre la location à court terme de sorte que les logements puissent être des milieux de vie pour les Canadiens, et aide à augmenter le nombre de travailleurs de la construction dans tout le pays.

De plus, le gouvernement aide davantage de ménages à passer aux thermopompes électriques, grâce à un investissement de 500 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, afin de bonifier le programme de conversion abordable du mazout à la thermopompe. En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à une thermopompe pour chauffer et climatiser leur maison économisent jusqu'à 2 500 dollars par an sur leurs factures d'énergie tout en réduisant leurs émissions.

Citations

« Notre plan économique vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde. Et cet Énoncé économique de l'automne représente la prochaine étape de notre plan. En mettant l'accent sur le soutien à la classe moyenne et la construction d'un plus grand nombre de logements, plus rapidement, nous prenons des mesures pour répondre aux priorités les plus importantes pour la population canadienne aujourd'hui. Nous continuerons de tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Nous pouvons nous attaquer en même temps aux problèmes d'abordabilité et aux problèmes environnementaux. D'une part, nous pouvons accroître le nombre de logements abordables au Canada, en éliminant les obstacles qui empêchent les Canadiennes et les Canadiens d'avoir les moyens de se loger convenablement. D'autre part, nous pouvons offrir des incitatifs qui les aident à économiser des milliers de dollars chaque année sur leurs factures d'énergie. Ces annonces de l'Énoncé économique de l'automne de notre gouvernement sont vraiment avantageuses pour tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Plan d'action canadien pour le logement comprend : Le Fonds pour accélérer la construction de logements, doté d'une enveloppe de 4 milliards de dollars, aide à réduire les formalités administratives et à construire plus de 100 000 nouveaux logements dans tout le Canada , plus rapidement; Réaffecter un plus grand nombre de terrains fédéraux pour construire des logements; Éliminer la TPS sur les nouveaux logements locatifs, y compris pour les coopératives d'habitation qui offrent des locations à long terme; Débloquer 20 milliards de dollars en financement à faible coût pour la construction de logements locatifs afin de construire jusqu'à 30 000 logements de plus par année; Financer un plus grand nombre de logements locatifs en fournissant 15 milliards de dollars en financement de prêts dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements, pour appuyer la construction de 30 000 nouveaux logements; Construire plus de logements abordables pour les personnes les plus vulnérables au pays par l'octroi de 1 milliard de dollars au Fonds pour le logement abordable afin d'aider à construire plus de 7 000 nouveaux logements; Éliminer les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre au Canada , en accordant la priorité aux personnes travaillant dans les secteurs de la construction et de la santé, ainsi qu'aux demandeurs de résidence permanente ayant des compétences dans des métiers spécialisés; Sévir contre la location à court terme non conforme et soutenir l'application des règles municipales limitant la location à court terme; Une nouvelle charte hypothécaire canadienne pour assurer que les personnes dont la situation financière est précaire ont accès à l'allégement hypothécaire sur mesure auquel elles peuvent s'attendre de leur banque pour les aider à effectuer leurs paiements et à conserver leur résidence.

d'action canadien pour le logement comprend : Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe offre actuellement des subventions allant jusqu'à 10 000 dollars aux ménages canadiens à revenu faible ou médian qui souhaitent passer du chauffage au mazout à une thermopompe électrique. En vertu du programme bonifié, les ménages admissibles vivant dans les provinces et les territoires qui ont conclu une entente avec le gouvernement fédéral pour le soutien à l'installation de thermopompes pourraient recevoir jusqu'à 15 000 dollars en subvention fédérale, en plus d'une aide supplémentaire de leur province ou territoire. Grâce à cet important soutien, la plupart des personnes qui ont besoin d'une thermopompe n'auront pas à payer pour en faire installer une. De plus, un paiement de 250 dollars sera offert pour inciter ces ménages à faire la transition.

sera offert pour inciter ces ménages à faire la transition. Le gouvernement fédéral examine également différentes options pour simplifier les exigences d'admissibilité dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, afin d'aider les gens de partout au pays à faire la transition à une thermopompe, y compris les personnes qui chauffent actuellement leur maison au propane ou au gaz naturel.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799,(sans frais), [email protected]