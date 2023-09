GATINEAU, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Alors que les Canadiens subissent encore cette année les effets dévastateurs des incendies de forêt, des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques, le gouvernement du Canada accélère les efforts pour réduire la pollution par le carbone au rythme et à l'échelle nécessaires afin de garder à portée de main l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius. Il investit également dans l'avenir des Canadiens afin d'assurer une économie forte offrant des moyens de subsistance abordables et durables.

Du 18 au 22 septembre 2023, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera à New York pour participer au Sommet sur l'ambition climatique de l'Assemblée générale des Nations Unies et à une semaine de dialogues de haut niveau.

En réponse au secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, qui demande aux pays d'être des pionniers en étant les premiers à agir, le Canada fera part de ses progrès dans la mise en œuvre du Plan de réduction des émissions pour 2030 et parlera de ce qu'il fait pour réduire la pollution plastique et protéger la biodiversité. Le ministre Guilbeault, qui vient d'être nommé par la présidence de la COP28 comme cofacilitateur des discussions à venir sur le bilan mondial des moyens de mettre en œuvre l'Accord de Paris, fera pression pour que tous les partenaires rehaussent leur ambition.

Voici des exemples de réalisations et d'objectifs qui témoignent du leadership du Canada.

Le Canada présente le meilleur bilan d'émissions parmi les partenaires du G7 depuis 2020.

présente le meilleur bilan d'émissions parmi les partenaires du G7 depuis 2020. Il travaille à renforcer la tarification de la pollution par le carbone à l'échelle nationale tout en remettant aux Canadiens tous les produits recueillis, de sorte que la plupart des familles touchent plus d'argent qu'elles n'en déboursent.

Il veut éliminer les subventions inefficaces aux combustibles fossiles d'ici la fin de l'année, faisant du Canada le premier pays à publier un guide analytique rigoureux afin de respecter son engagement et d'appuyer la prise de mesures de façon transparente.

Il souhaite bâtir un réseau électrique propre d'ici 2035 par des investissements importants et de nouveaux règlements.

Il entend remanier son secteur de l'automobile afin que, d'ici 2035, tous les nouveaux véhicules légers vendus au Canada soient à émission zéro.

Il accroît son ambition à l'égard du méthane; le Canada est d'ailleurs en voie de réduire ses émissions nationales de méthane de plus de 35 p. 100 d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020, notamment grâce à son objectif de réduire d'au moins 75 p. 100 le méthane provenant de son secteur pétrolier et gazier d'ici 2030.

Le Canada a également fait preuve de leadership sur la scène internationale.

Il a doublé son engagement à l'égard du financement climatique afin d'accélérer les efforts visant à mobiliser 100 milliards de dollars américains par année, notamment par une contribution anticipée de 450 millions de dollars au Fonds vert pour le climat, ce qui représente une hausse de 50 p. 100 par rapport à son engagement pris en 2019.

Il codirige l'Alliance : énergiser au-delà du charbon avec le Royaume-Uni, dans le but d'accélérer la transition de l'énergie au charbon vers l'énergie propre.

Il s'est engagé à verser 200 millions de dollars au Fonds-cadre mondial pour la biodiversité qui a été créé lors de l'assemblée du Fonds pour l'environnement mondial en août 2023 - devenant ainsi le premier pays à y contribuer.

Il a accueilli la toute première réunion ministérielle sur la nature, lors de laquelle les participants ont convenu d'établir un réseau des champions de la nature pour le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs mondiaux adoptés à la 15 e Conférence des Parties (COP15) à Montréal l'an dernier, y compris l'objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

Conférence des Parties à Montréal l'an dernier, y compris l'objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Il a lancé le Défi mondial sur la tarification du carbone, un partenariat réunissant des pays de partout dans le monde qui se sont engagés à accélérer l'action climatique pour faire passer à 60 p. 100 les émissions mondiales soumises à une forme de tarification du carbone d'ici 2030.

Il continue de s'attaquer à la pollution plastique dans le monde entier à titre de membre inaugural de la coalition de la haute ambition pour éradiquer ce type de pollution d'ici 2040, et il accueillera la quatrième séance du comité intergouvernemental de négociation (INC-4) visant à conclure un accord mondial ambitieux sur la pollution plastique.

Tout au long de la semaine, le ministre Guilbeault continuera de travailler avec ses partenaires à trouver des solutions concrètes et à créer un élan à l'approche de la COP28.

Citations

« Au cours des derniers mois, les Canadiens ont été touchés par une panoplie de phénomènes météorologiques extrêmes, comme des incendies de forêt, des sécheresses, des vagues de chaleur, des inondations et des tempêtes violentes, qui ont eu des répercussions catastrophiques sur la vie de nombreuses personnes au pays. Nous savons que nous ne sommes pas les seuls à subir les effets dévastateurs des changements climatiques, et nous sommes déterminés à prendre plus rapidement et sans tarder des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène. Le Canada ne ménage aucun effort pour être l'un des premiers pays à agir, prenant des mesures tant au pays que dans le cadre de ses travaux continus avec des partenaires mondiaux. Nous continuerons de lutter pour un meilleur avenir climatique pour tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

L'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a lieu chaque année en septembre. Elle comprend une semaine de rencontres de haut niveau au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement de tous les États membres de l'ONU se réunissent pour discuter et travailler sur un large éventail de questions, y compris l'environnement et les changements climatiques.

L'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, Catherine Stewart , sera également présente à New York cette semaine pour participer à des réunions et à des événements visant à promouvoir l'action climatique du Canada.

, sera également présente à cette semaine pour participer à des réunions et à des événements visant à promouvoir l'action climatique du Canada. Dans le but d'accélérer l'action des gouvernements, des entreprises, des institutions financières, des autorités locales et de la société civile, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, organise cette année le Sommet sur l'ambition climatique au cours de la semaine de rencontres de haut niveau de l'AGNU pour favoriser de nouvelles actions climatiques et solutions axées sur la nature crédibles et sérieuses qui feront avancer les choses et répondront à l'urgence de la crise.

La 28e Conférence des Parties (COP28) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui en assumeront la présidence.

