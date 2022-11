GATINEAU, QC, le 2 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera à la tête de la délégation canadienne dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, qui se tiendra à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre 2022, où 190 autres pays se réuniront pour participer à des négociations et des dialogues d'importance au sujet de la lutte contre les changements climatiques et de l'adaptation à leurs impacts.

Les défis géopolitiques mondiaux qui perdurent n'ont fait que renforcer la détermination du Canada à lutter contre les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution, tout en stimulant une économie propre permettant de bâtir un avenir plus résilient et abordable pour tous. Au cours de cette décennie critique, le monde entier doit accélérer ses efforts pour maintenir à portée de main l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C et éviter les effets les plus dévastateurs des changements climatiques.

Peu avant la COP26 qui s'est tenue l'année dernière à Glasgow, au Royaume-Uni, le Canada s'était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030, afin de respecter l'Accord de Paris. Le Canada met maintenant l'accent sur la concrétisation de cet engagement, ayant publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 en mars 2022, qui est la feuille de route secteur par secteur la plus exhaustive jamais élaborée pour atteindre sa cible. Alors que la transition vers des économies plus propres s'accélère partout dans le monde, le Canada a tout intérêt à saisir les possibilités offertes par cette féroce course mondiale.

Au cours de la COP27, le Canada se portera à la défense de résultats ambitieux lors des négociations, notamment dans des dossiers liés au financement climatique et à l'adaptation au climat. Le Canada militera également pour des mesures concrètes permettant d'accroître l'ambition mondiale, y compris la mobilisation du soutien international pour l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon, la réduction des émissions de méthane, la hausse des engagements à l'égard du financement de la lutte contre les changements climatiques par les pays développés, la réduction des déchets de plastique et la protection de la nature.

Pour la première fois dans l'histoire récente, le Canada disposera également d'un pavillon national pour mettre en évidence son leadership à l'échelle nationale et internationale dans la lutte contre les changements climatiques et faire la promotion des innovations canadiennes, qu'il s'agisse d'entreprises à faibles émissions de carbone, de technologies propres, de financement durable ou de solutions fondées sur la nature. Le pavillon sera une plaque tournante où convier des partenaires et des intervenants clés à des discussions importantes, notamment sur la tarification du carbone et le leadership des Autochtones au Canada dans le domaine du climat.

La délégation canadienne, qui sera dirigée par le ministre Guilbeault, comptera notamment parmi ses rangs Catherine Stewart, ambassadrice pour les changements climatiques, et Steven Kuhn, négociateur en chef du Canada pour le dossier des changements climatiques. Le Canada a pris des mesures pour veiller à ce que divers points de vue soient représentés dans sa délégation inclusive, qui sera composée de parlementaires représentant tant la Chambre des communes que le Sénat, de représentants autochtones, de représentants d'organisations de la société civile, de jeunes, d'entreprises, de syndicats et de la plupart des provinces et territoires.

Peu après la COP27, le Canada accueillera le monde entier à Montréal du 7 au 19 décembre 2022, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique, la COP15, où il continuera de militer pour la collaboration internationale à l'égard d'un cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020. La protection de la nature et l'endiguement de la perte de biodiversité au Canada et partout dans le monde sont des priorités pour le Canada.

« Le Canada a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre les changements climatiques depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris, tant au pays qu'à l'étranger, aux côtés de ses partenaires internationaux. Mais en réalité, les efforts mondiaux doivent radicalement s'intensifier. En Égypte, nous continuerons de faire pression pour accélérer les actions climatiques concrètes afin de réduire les émissions et d'accroître la résilience des collectivités et des économies au moment où le monde entier est touché par les impacts des changements climatiques. Un changement réel, positif et transformationnel est possible. Nous ne baisserons pas les bras. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

La COP27 est la 27 e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), une conférence annuelle visant à coordonner les efforts internationaux pour lutter contre les changements climatiques et à examiner les progrès et la mise en œuvre de la CCNUCC.

est la 27 Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), une conférence annuelle visant à coordonner les efforts internationaux pour lutter contre les changements climatiques et à examiner les progrès et la mise en œuvre de la CCNUCC. Depuis la tenue de la COP26 en 2021, le Canada a réalisé d'importants progrès dans l'action climatique au pays :

tenue de la en 2021, le Canada a réalisé d'importants progrès dans l'action climatique au pays : Il a publié une stratégie sur le méthane, qui trace la voie à suivre pour réduire les émissions de méthane dans l'ensemble de l'économie au pays de plus de 35 p. 100 d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2020. Cette réduction est supérieure à la cible de 30 p. 100 prévue dans l'engagement mondial sur le méthane, à laquelle le Canada a adhéré l'an dernier.



Il a annoncé le Plan de réduction des émissions pour 2030, qui est le plan du Canada pour atteindre sa cible revue à la hausse au titre de l'Accord de Paris , soit de réduire les émissions de 40 à 45 p. 100 d'ici 2030. Ce plan prévoit notamment le plafonnement et la réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ainsi que la réduction d'au moins 75 p. 100 des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030.

, soit de réduire les émissions de 40 à 45 p. 100 d'ici 2030. Ce plan prévoit notamment le plafonnement et la réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ainsi que la réduction d'au moins 75 p. 100 des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030.

Il a finalisé le Règlement sur les combustibles propres qui accélèrera l'utilisation de technologies et de combustibles propres, et soutiendra des emplois durables au sein d'une économie diversifiée.

propres qui accélèrera l'utilisation de technologies et de combustibles propres, et soutiendra des emplois durables au sein d'une économie diversifiée. En 2021, le Canada et l'Allemagne ont publié un plan pour réaliser l'objectif des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars américains par année afin d'aider les pays en développement à réduire les émissions et à s'adapter aux effets des changements climatiques. Le 28 octobre 2022, le Canada et l'Allemagne ont publié un rapport d'étape qui présente les mesures prises par les pays développés depuis la COP26 et qui relève d'autres domaines où des efforts accrus pourraient renforcer les retombées du financement climatique sur le terrain.

et qui relève d'autres domaines où des efforts accrus pourraient renforcer les retombées du financement climatique sur le terrain. Le rapport d'étape du Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques est axé sur les efforts tangibles des pays développés et d'autres intervenants visant à faire progresser les dix actions collectives présentées dans le plan de mise en œuvre de 2021, et met l'accent particulièrement sur quatre principaux domaines d'action : accroître le financement de l'adaptation, améliorer l'accès au financement de la lutte contre les changements climatiques, travailler avec les banques multilatérales de développement pour hausser et améliorer le financement de la lutte contre les changements climatiques et accroître l'efficacité de la mobilisation du financement privé.

met l'accent particulièrement sur quatre principaux domaines d'action : accroître le financement de l'adaptation, améliorer l'accès au financement de la lutte contre les changements climatiques, travailler avec les banques multilatérales de développement pour hausser et améliorer le financement de la lutte contre les changements climatiques et accroître l'efficacité de la mobilisation du financement privé. Dans le cadre de son engagement de 5,3 milliards de dollars en matière de financement climatique, le Canada aide les pays en développement, qui bien souvent sont les plus durement touchés par les changements climatiques et qui manquent cruellement de moyens pour agir, à faire face aux impacts de plus en plus graves des changements climatiques, comme les inondations, les sécheresses et les ondes de tempêtes provoquées par des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les super typhons et les ouragans.

