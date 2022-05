BERLIN, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le Canada stimule la prise de mesures ambitieuses avec des partenaires internationaux afin de lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution. Pour continuer à aider les populations du monde entier, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, mettra en évidence le leadership international axé sur la collaboration du Canada lors de trois importantes rencontres qui se succéderont en Europe au cours de la prochaine semaine.

Durant ces rencontres, le ministre Guilbeault insistera sur l'importance d'une action internationale rigoureuse pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et veiller à ce que la cible de réchauffement de 1,5 °C demeure atteignable. Le leadership dans l'action climatique commence ici même au pays; voilà pourquoi le ministre Guilbeault communiquera les détails du nouveau Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Il plaidera également en faveur d'un accord sur un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, et d'une entente sur des mesures visant à réduire la pollution, y compris un nouvel accord mondial juridiquement contraignant sur les déchets de plastique. La collaboration internationale est la seule façon d'atteindre une économie carboneutre pour l'avenir, tout en protégeant l'environnement et en conservant la biodiversité dans l'immédiat.

Les 26 et 27 mai, le ministre Guilbeault et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, participeront à la réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement à Berlin, en Allemagne. Au cours de cette réunion du G7, et lors de nombreuses réunions bilatérales, les ministres s'attaqueront à une foule de questions, dont l'action climatique et son financement; l'aide à la transition accélérée de l'Europe vers l'énergie propre; la conservation et la restauration de la biodiversité; la santé des océans; et la réduction de la pollution plastique tout en développant l'économie circulaire.

Les 30 et 31 mai, le Canada sera l'hôte de la réunion ministérielle sur l'action climatique (MoCA6) à Stockholm, en Suède, que notre pays a organisée conjointement avec la Chine et l'Union européenne. La réunion rassemblera des ministres responsables du climat et leurs représentants de plus de 30 pays clés afin de faire avancer la mise en œuvre de l'Accord de Paris. Le ministre Guilbeault encouragera les pays à relever le défi lancé par le premier ministre lors de la COP26 et à adopter des systèmes de tarification du carbone.

Puis, les 2 et 3 juin, le ministre Guilbeault coprésidera la réunion Stockholm+50, afin de commémorer les cinq décennies qui se sont écoulées depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972. Au côté de son coprésident Gustavo Manrique, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Transition écologique de l'Équateur, le ministre Guilbeault tiendra un dialogue sur le leadership dont l'objectif est de réfléchir à l'urgent besoin de mesures pour assurer à tous une planète saine et un avenir prospère. Il prononcera également la déclaration nationale du Canada et rencontrera des intervenants, notamment la délégation jeunesse du Canada.

La participation du Canada à ces forums internationaux est essentielle pour créer une impulsion en prévision de la Convention sur la diversité biologique (COP15) et la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2022 (COP27), qui se tiendra plus tard cette année.

Citations

« Alors que nous sommes confrontés à la triple crise des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution, le leadership du Canada se démarque sur la scène mondiale. Ces conférences qui se dérouleront en Europe surviennent à un moment crucial pour les partenaires internationaux, qui doivent absolument s'engager à prendre des mesures concrètes à l'égard du climat et de la protection de l'environnement. La Terre ne peut plus attendre. Nous devons tous en faire plus pour créer une planète propre et saine. Ensemble, nous pouvons bâtir l'économie carboneutre du futur, tout en protégeant notre environnement pour les générations à venir. Pour avoir de l'air pur. Pour avoir de bons emplois. Pour avoir un bel avenir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le G7 rassemble des dirigeants du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne. L'Allemagne, qui assume la présidence du G7 cette année, a invité l'Indonésie à participer à cette réunion à titre de pays invité.

Le Canada a été l'hôte de la première réunion ministérielle sur l'action climatique (MoCA), qu'il a organisée conjointement avec la Chine et l'Union européenne à Montréal en 2017.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 est une feuille de route pour réduire les émissions secteur par secteur qui énonce les mesures à prendre pour que le Canada atteigne ses cibles ambitieuses et réalistes visant à réduire ses émissions de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 d'une façon équitable et abordable.

Le Canada a fait de la tarification du carbone la pierre angulaire de son plan climatique pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, plan qui a été récemment renforcé par le Plan de réduction des émissions pour 2030. Le prix du carbone au Canada s'élève actuellement à 50 dollars par tonne d'équivalent CO2, et il augmentera de 15 $ chaque année, jusqu'à concurrence de 170 dollars la tonne en 2030. La tarification de la pollution par le carbone est largement reconnue comme la méthode la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en stimulant l'innovation. Lors de la COP26, le premier ministre Trudeau a incité les pays du monde entier à adopter des systèmes de tarification du carbone afin de tripler les émissions soumises à un tel système jusque dans une proportion de 60 p. 100 d'ici 2030.

En 2021, le gouvernement du Canada a affecté 4,1 milliards de dollars à la protection de la nature, dont une somme supplémentaire de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans pour le Patrimoine naturel bonifié du Canada, afin de continuer de soutenir les mesures de conservation de la nature dans l'ensemble du pays, y compris le leadership autochtone dans le domaine de la conservation.

Le Canada appuie un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité après 2020 pour faire cesser l'appauvrissement de la biodiversité et renverser la vapeur d'ici 2030 et parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Le Canada est fier du travail qu'il a accompli avant et pendant les récentes réunions de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE-5.2) tenues à Nairobi menant à une résolution historique de l'ONU, tant dans son rôle de cofacilitateur avec le Ghana lors des discussions sur les plastiques qu'à titre de représentant national. Le Canada est prêt à travailler avec tous les pays et ses partenaires afin d'élaborer un ambitieux accord international juridiquement contraignant pour mettre un terme à la pollution plastique.

Le Canadien Maurice Strong a été nommé secrétaire général pour la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972; il est par la suite devenu le premier directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

