MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Les Canadiens réclament une action climatique ambitieuse permettant de préserver la qualité de l'air et de bâtir une économie forte pour aujourd'hui et demain. Chaque jour, des initiatives comme celle du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada aident des partenaires de partout au pays à réduire la pollution, à stimuler la force et la résilience des communautés et à créer de bons emplois au sein d'une économie durable et propre en plein essor.

Aujourd'hui, dans son discours au Sommet Climat Montréal, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 187 millions de dollars provenant du volet du leadership du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin de soutenir la réalisation de projets au Québec. Ces fonds seront versés par le gouvernement du Québec dans le cadre de nouvelles ententes de partenariat.

Le financement sera divisé en deux volets.

Une somme pouvant atteindre 60 millions de dollars pour aider les ménages à faible revenu de la province à délaisser le mazout de chauffage résidentiel au profit d'options plus efficaces et plus abordables pour combler leurs besoins en énergie.

Une somme pouvant atteindre 127 millions de dollars pour soutenir des initiatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 et qui appuient l'objectif du Canada et du Québec visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Ces mesures s'appuieront sur le financement fédéral de 261 millions de dollars que le gouvernement du Québec a obtenu depuis 2017 dans le cadre de quatre programmes afin d'éliminer jusqu'à 825 000 tonnes d'émissions de GES annuellement d'ici 2030, soit l'équivalent de retirer 252 750 voitures des routes du Québec chaque année.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient divers projets, allant du remplacement de chaudières au mazout par des modèles électriques au YMCA de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) à des projets de réduction des émissions provenant des déchets en Alberta, en passant par le programme de rénovations domiciliaires pour les Premières Nations du Nord de SaskPower, sans oublier les rénovations écoénergétiques visant l'installation de thermopompes résidentielles au Canada atlantique. Le Fonds finance des technologies novatrices dans des secteurs comme les produits chimiques, les engrais, le ciment et le béton, la foresterie, l'agriculture, l'électricité et la fabrication.

Des investissements continus dans l'action climatique comme ceux annoncés aujourd'hui réaffirment la détermination du gouvernement du Canada à offrir un environnement propre et sain, tout en stimulant l'économie pour les générations à venir.



« Les chefs de file locaux dans le domaine du climat ont besoin de soutien afin d'aller plus vite et plus loin pour réduire les émissions, accroître l'efficacité énergétique, créer de bons emplois et assurer la vigueur des économies locales. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone donne des résultats et continuera de le faire grâce au financement bonifié qui est un élément important du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. J'applaudis le leadership du gouvernement du Québec, qui contribue à garder notre air propre et à favoriser la résilience des collectivités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Canada a publié le Plan de réduction des émissions en 2022. Il présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de GES de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan prévoit du financement renouvelé et accru pour le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notamment pour un volet axé sur le leadership, qui continuera de soutenir les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les provinces et les territoires, en misant notamment sur le déploiement de technologies éprouvées à faibles émissions de carbone.

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a affecté des fonds au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone élargi.

La formule bonifiée du Fonds soutiendra également les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les peuples autochtones, grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à favoriser leur leadership, en investissant dans des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

