QUÉBEC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Au lendemain du dépôt du budget fédéral, le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, tient à souligner les mesures annoncées visant à appuyer la relance économique post-pandémie, notamment l'aide à l'embauche des jeunes et les mesures visant à favoriser le retour en emploi des travailleurs affectés par la pandémie. Le ministre Girard tient aussi à souligner le prolongement de certains des programmes de soutien, tels que la Subvention salariale d'urgence du Canada, l'aide aux loyers commerciaux et la Prestation canadienne de la relance économique.

Concernant les sommes annoncées pour les soins de longue durée, la formation de la main-d'œuvre et les infrastructures, le Québec s'attend à ce que ses compétences et son autonomie soient respectées grâce à la mise en place de transferts sans condition.

Le Québec est fier que les initiatives lancées depuis plusieurs années aient pu servir d'inspiration pour le programme pancanadien de services de garde. Le ministre a aussi réitéré le fait que le Québec se prévaudra de son droit de retrait avec pleine compensation.

Finalement, le ministre s'est dit grandement déçu que le gouvernement fédéral ait décidé d'ignorer la plus grande priorité des Québécoises et des Québécois, soit la nécessité d'assurer un financement stable, adéquat et à long terme des soins de santé.

« Le gouvernement fédéral vient de manquer une occasion unique pour un partenariat à long terme en santé, qui est demandé unanimement par les provinces et territoires; c'est dès maintenant que ce réinvestissement est nécessaire », a indiqué le ministre des Finances. Le Québec demande à nouveau que le Transfert canadien en matière de santé soit augmenté à un niveau correspondant à 35 % des dépenses de santé des provinces et territoires, puis soit maintenu à ce niveau par la suite.

