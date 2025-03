Le programme finance la recherche et les initiatives qui soutiennent le bien-être des vétérans et de leur famille

CHARLOTTETOWN, PE, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé le financement de 15 nouveaux projets par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Cela s'ajoute au financement annoncé au cours des dernières semaines pour soutenir des projets qui portent sur l'emploi des vétérans, leurs familles, les vétérans autochtones, l'itinérance, la santé mentale, la recherche, les vétéranes et les vétérans 2ELGBTQI+.

Le FBVF offre des subventions et des contributions à des organismes pour des recherches, des initiatives et des projets innovants qui soutiennent le bien-être des vétérans et de leur famille. Au total, 27 projets recevront du financement sur quatre ans à la suite de l'appel de demandes 2024-2025, totalisant 14,4 M$.

Le nouveau financement annoncé aujourd'hui met l'accent sur les secteurs clés suivants :

Emploi

Un montant de 100 000 $ sera octroyé à l' École d'Entrepreneurship de Beauce pour un projet d'entrepreneuriat pour les vétérans

pour un projet d'entrepreneuriat pour les vétérans Un montant de 828 000 $ sera octroyé à Respect Canada pour des services d'emploi aux personnes ayant servi dans les Forces armées canadiennes et la GRC

Familles

Un montant de 800 000 $ sera octroyé à Camp Tanamakoon pour offrir un espace sûr permettant aux enfants de raconter leurs expériences et de nouer des liens avec les membres de la communauté militaires dans sept provinces

pour offrir un espace sûr permettant aux enfants de raconter leurs expériences et de nouer des liens avec les membres de la communauté militaires dans sept provinces Un montant de 450 000 $ sera octroyé à Can Praxis pour fournir aux enfants de vétérans souffrant de blessures liées au stress opérationnel les outils nécessaires pour comprendre la blessure de leur parent

pour fournir aux enfants de vétérans souffrant de blessures liées au stress opérationnel les outils nécessaires pour comprendre la blessure de leur parent Un montant de 233 200 $ sera octroyé à Le Sentier pour organiser des ateliers thématiques et soutenir les vétérans et vétéranes et leur famille

pour organiser des ateliers thématiques et soutenir les vétérans et vétéranes et leur famille Un montant de 700 000 $ sera octroyé à Legacy West Healing pour un programme virtuel de santé mentale tenant compte des traumatismes, conçu pour les vétérans et leur famille dont un proche souffre d'un trouble lié à l'utilisation de substances

Vétérans autochtones

Un montant de 1 000 000 $ sera octroyé à Southern Chiefs' Organization pour un programme soutenant les vétérans des Premières Nations dans le sud du Manitoba

pour un programme soutenant les vétérans des Premières Nations dans le sud du Un montant de 600 000 $ sera octroyé à l' Assemblée des Premières Nations pour une initiative visant à soutenir le parcours continu vers la guérison et la prestation de services

pour une initiative visant à soutenir le parcours continu vers la guérison et la prestation de services Un montant de 400 000 $ sera octroyé à la Fédération des Métis du Manitoba pour déterminer les besoins et consigner l'histoire non racontée des vétérans métis de la rivière Rouge et de leur famille

Santé mentale

Un montant de 15 000 $ sera octroyé à la Fondation des sports adaptés pour un projet qui encourage l'inclusion, la socialisation et l'amélioration de soi dans le cadre d'activités sportives uniques

pour un projet qui encourage l'inclusion, la socialisation et l'amélioration de soi dans le cadre d'activités sportives uniques Un montant de 250 000 $ sera octroyé à l' Université de Regina pour un programme visant à aider les vétérans et leur famille à faire face aux blessures de stress professionnel découlant d'activités liées au service

pour un programme visant à aider les vétérans et leur famille à faire face aux blessures de stress professionnel découlant d'activités liées au service Un montant de 250 000 $ sera octroyé à Stratford Occupational Therapy pour un projet qui permettra aux vétérans et à leur famille de trouver la sécurité et le sentiment d'appartenance en partageant des expériences dans le cadre d'activités significatives

pour un projet qui permettra aux vétérans et à leur famille de trouver la sécurité et le sentiment d'appartenance en partageant des expériences dans le cadre d'activités significatives Un montant de 400 000 $ sera octroyé à la Société pour les troubles de l'humeur du Canada pour un projet visant à accroître la résilience, à créer des liens et à renforcer la communauté des vétérans grâce à l'engagement bénévole

pour un projet visant à accroître la résilience, à créer des liens et à renforcer la communauté des vétérans grâce à l'engagement bénévole Un montant de 200 000 $ sera octroyé à Stepped Care Solutions pour la conception conjointe d'un continuum de soins qui soutient la santé mentale et le traitement de la toxicomanie des vétérans et de leur famille

Vétéranes

Un montant de 477 000 $ sera octroyé au Centre pour l'innovation sociale et l'engagement communautaire dans les affaires militaires de l'université Mount St. Vincent pour un projet favorisant la participation des vétéranes à la recherche sur l'action participative et l'application des connaissances

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été lancé par Anciens Combattants Canada en 2018. Depuis, Anciens Combattants Canada a accordé plus de 57 millions de dollars en financement. Pour connaître tous les projets ayant obtenu du financement en 2024-2025, consultez le site Web d'Anciens Combattants Canada.

Citation

« Nous parlons souvent de l'importance de soutenir les vétérans après leur service, mais pour leur apporter un véritable soutien, il faut investir en eux, aujourd'hui et dans l'avenir. C'est pourquoi notre gouvernement accorde ce financement. Offrir aux vétérans l'accès à une gamme complète de services et de possibilités n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la solution intelligente pour le Canada. Je suis fier de soutenir le travail de toutes ces organisations en tant que bénéficiaires du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Au total, 27 projets sont financés sur 4 ans à la suite de l'appel de demandes 2024-2025, totalisant 14,4 M$.

Entre 2018 et 2024, le FBVF a lancé six appels de demandes qui ont permis d'octroyer 57 M$ en financement pour mettre en œuvre 150 initiatives.

2024, le FBVF a lancé six appels de demandes qui ont permis d'octroyer 57 M$ en financement pour mettre en œuvre 150 initiatives. Le budget de 2024 a fourni 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

