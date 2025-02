Grâce à un financement de 180 millions de dollars, le gouvernement du Canada permet à l'aéroport international de Calgary de jouer un rôle essentiel dans la transition vers des moteurs d'avion plus récents et moins polluants

CALGARY, AB, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Au Canada, l'aviation est un moteur essentiel de la croissance économique, car elle relie les Canadiens et Canadiennes et les marchandises d'un bout à l'autre du pays et avec le reste du monde. Le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques qui permettent à cette industrie vitale de mettre au point et d'adopter des technologies propres pour réduire les émissions et renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Le ministre Duguid annonce des investissements fédéraux pour la création d’un centre d’essais de moteurs d’avion de pointe à Calgary (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé aujourd'hui des investissements fédéraux totalisant 180 millions de dollars dans l'administration aéroportuaire de Calgary pour la construction, l'aménagement et l'équipement d'un nouveau centre d'entretien et d'essai de moteurs d'avion de 150 000 pieds carrés à l'aéroport international de Calgary (YYC). Cette installation permettra de relocaliser en sol canadien l'entretien et les essais des moteurs utilisés dans le secteur de l'aviation commerciale, tout en facilitant la transition vers des moteurs à émissions réduites et des carburants d'aviation durables.

Ces investissements comprennent un financement de 172 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et des contributions non remboursables de 8 millions de dollars de PrairiesCan par l'intermédiaire du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC). Ils s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration multipartite qui comprend la Province de l'Alberta, la Ville de Calgary, Calgary Economic Development, l'aéroport international de Calgary et Lufthansa Technik pour faire avancer une vision régionale d'une plaque tournante de l'aviation dans l'Ouest. Le projet s'appuie sur les atouts établis de l'Ouest canadien en matière de technologies d'essai de moteurs et d'aviation.

Une installation unique au Canada

La nouvelle installation sera unique au Canada en raison de sa capacité à accueillir la prochaine génération de moteurs à réaction à fuselage étroit et à faibles émissions, ce qui aidera les compagnies aériennes canadiennes à respecter l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité. En plus d'offrir de meilleurs résultats environnementaux, l'installation proposera des services d'entretien et de réparation des moteurs pour aider les compagnies aériennes à améliorer leur compétitivité en matière de coûts et à réduire les temps d'arrêt.

Le projet permettra de soutenir environ 160 emplois permanents à temps plein qui devraient être créés par Lufthansa Technik à l'installation d'ici 2030 et jusqu'à 170 emplois en construction temporaires liés au chantier. Plus de 30 petites et moyennes entreprises opérant dans la chaîne d'approvisionnement de l'aviation, telles que celles qui s'occupent de l'entretien de l'avionique et de la fabrication de composants, en bénéficieront également. La construction de l'installation devrait débuter vers le milieu de l'année 2025 et s'achever en 2027. WestJet est le client phare de Lufthansa Technik, mais l'installation servira toutes les compagnies aériennes.

Suite des investissements récents dans l'aérospatiale et l'aviation

L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement du récent soutien de PrairiesCan à l'industrie aérospatiale et aéronautique de l'Alberta. Cette aide comprend plus de 4,3 millions de dollars annoncés en novembre 2024 pour fabriquer et commercialiser de nouvelles technologies, faire découvrir aux petites et moyennes entreprises les possibilités en matière d'approvisionnement et créer de nouvelles perspectives de carrière pour les groupes sous-représentés. En octobre 2023, PrairiesCan a annoncé un financement de 3 millions de dollars pour doubler la capacité de formation des pilotes et de formation en vol de l'Université Mount Royal et répondre aux besoins de l'industrie. De plus, en juin 2023, PrairiesCan a également annoncé 4 millions de dollars pour établir un centre d'innovation en aérospatiale à l'Université de Calgary, ainsi que le premier centre canadien de formation en aviation télépilotée consacré à la formation, à la maintenance et à la certification en lien avec les drones puissants au Southern Alberta Institute of Technology (SAIT).

Conformément aux priorités du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, ces investissements ont trait à la collaboration étroite sur des priorités locales et au renforcement des atouts locaux afin de saisir des occasions pour une économie des Prairies prospère et durable.

Citations

« Cette nouvelle installation à la pointe de la technologie est une étape importante pour faire de Calgary et de l'Alberta des chefs de file mondiaux en matière d'innovation en aviation. Notre gouvernement est fier de s'associer à l'administration aéroportuaire de Calgary, aux dirigeants de l'industrie et à tous les ordres de gouvernement pour renforcer le secteur de l'aviation au Canada. Nous avons surmonté une forte concurrence pour saisir cette occasion, ce qui témoigne de l'esprit d'innovation de notre région et de son engagement à réduire les émissions. Ensemble, nous mettons au point et adoptons des technologies de pointe qui renforceront la compétitivité des petites et moyennes entreprises de la chaîne d'approvisionnement de l'aviation. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Ce projet vise à mettre en valeur la réputation mondiale grandissante de l'Alberta en matière d'innovation dans l'aviation et les technologies propres. Je suis heureux que notre gouvernement fasse cet investissement majeur pour consolider la position de la région de Calgary en tant que plaque tournante de premier plan pour les avancées technologiques révolutionnaires et les emplois de haute qualité dans cette industrie clé. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« L'administration aéroportuaire de Calgary est extrêmement reconnaissante de la contribution de 8 millions de dollars de PrairiesCan destiné à financer la construction d'un nouveau centre d'entretien et d'essais de moteurs d'avion à la pointe de la technologie. Cet investissement représente un grand pas en avant pour l'aéroport international de Calgary (YYC), qui supervise les phases de planification, de construction et de déploiement afin de garantir que le projet multipartite soit réalisé selon les normes les plus strictes. L'administration continuera à travailler sans relâche pour faire de Calgary une plaque tournante de l'aviation de premier plan, en positionnant Calgary comme un centre d'excellence pour la formation en aviation, l'entretien et la technologie des moteurs. »

-Chris Dinsdale, président-directeur général, administration aéroportuaire de Calgary

Faits en bref

En tirant parti du capital et de l'expertise du secteur privé, la BIC aide à optimiser les fonds publics en investissant dans des projets d'infrastructure générateurs de revenus dans l'intérêt public.

PrairiesCan est le ministère fédéral qui soutient la croissance économique en Alberta , en Saskatchewan et au Manitoba .

, en et au . Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles.

WestJet deviendra le premier client de Lufthansa Technik Canada à la nouvelle installation d'entretien des moteurs, résultat d'une entente de 15 ans de plusieurs milliards de dollars entre WestJet et Lufthansa Technik Canada, le plus important contrat de service en près de 30 ans d'histoire de WestJet.

