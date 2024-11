Le ministre du Travail lance une consultation sur l'avenir des milieux de travail à l'ère du numérique

QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi‑Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, annonce la tenue d'une consultation sur l'avenir des milieux de travail à l'ère du numérique.

Différents partenaires seront consultés sur l'encadrement législatif et normatif du travail à l'égard de cette transformation importante, notamment des parties syndicales et patronales ainsi que des chaires de recherche, des organismes et des regroupements d'intérêt.

Cet exercice est rendu nécessaire en raison de l'évolution rapide des avancées technologiques qui changent le monde du travail. Que ce soit la généralisation du télétravail, l'arrivée de travailleuses et de travailleurs de plateformes numériques ou le recours à l'intelligence artificielle, ces nouvelles réalités touchent différentes sphères des milieux de travail.

Plus spécifiquement, la consultation portera sur les thématiques suivantes :

les modes d'organisation du travail;

la transition d'un fonctionnement traditionnel vers un fonctionnement numérique;

l'encadrement de l'intelligence artificielle par les lois du travail.

La consultation, qui aura lieu jusqu'en avril 2025, sera menée par le ministère du Travail. Les avis recueillis alimenteront les travaux visant l'évolution des lois du travail, et certains sujets pourront être traités en collaboration avec le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre.

Citation

« Les avancées technologiques qui touchent les milieux de travail représentent à la fois des défis et des occasions à saisir. Nous avons la responsabilité de s'assurer que cette transformation se réalise au bénéfice des employeurs, ainsi que des travailleuses et des travailleurs québécois. Pour ce faire, nous devons prévoir ce que sera le travail de demain. Cette consultation nous permet de réfléchir avec les acteurs du milieu du travail afin de veiller à ce que notre cadre légal et réglementaire réponde aux enjeux liés à ces nouvelles réalités et à celles qui en découleront. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi‑Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

En 2022, 34,6 % des personnes en emploi au Québec effectuaient l'ensemble de leurs heures de travail à domicile ou en mode hybride.





En 2022, au Québec, 6,7 % des entreprises sondées dans le cadre de l'Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise de Statistique Canada utilisaient de l'intelligence artificielle et 47,4 % employaient des technologies de pointe ou émergentes.





En octobre 2020, 21 309 chauffeurs offraient des services de transport de personnes ou de livraison de repas par automobile au Québec.





Statistique Canada dénombre plus de 10 types de travail de plateforme numérique effectués dans l'économie canadienne, les plus fréquents étant le transport de personnes, la livraison et la vente de biens en vue d'en tirer un revenu.

