Le ministre de la Santé est fier d'accueillir Youri Chassin comme adjoint parlementaire

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, pourra compter sur l'appui du député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, pour mettre en œuvre les grands changements nécessaires pour améliorer le réseau de la santé.

Monsieur Chassin est reconnu pour ses convictions et sa volonté de changer le Québec et de mieux servir les Québécois. Il sera donc un atout important pour l'équipe Santé afin de redonner aux Québécois et aux Québécoises le réseau de la santé et des services sociaux qu'ils méritent. Dans le cadre de son mandat, monsieur Chassin se concentrera principalement à la réalisation des mini-hôpitaux.

« Je suis très heureux que le premier ministre m'ait confié ce mandat. C'est une belle reconnaissance et une belle marque de confiance. Je suis fier de pouvoir appuyer le ministre de la Santé afin de réaliser tous les changements nécessaires en santé pour que la population bénéficie d'un meilleur accès aux soins et services en santé. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

« Je tiens à féliciter Youri pour cette nomination et je suis très heureux de pouvoir compter sur son expérience pour me soutenir dans la mise en œuvre de notre Plan santé. J'ai hâte de l'inclure dans les dossiers et de commencer le travail avec lui. Les prochaines années seront bien remplies et son appui sera essentiel pour mener à terme tout ce que nous avons à réaliser pour améliorer notre réseau de la santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

