Le ministre de la Justice invité à présenter le modèle québécois de tribunal spécialisé à Londres

QUÉBEC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, est invité à Londres pour y présenter son modèle de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Il participera à la 3e édition du Victims Summit, qui aura lieu dans la capitale britannique, le vendredi 10 mars, à l'invitation de la commissaire aux victimes de Londres, Mme Claire Waxman.

Cet événement réunira quelque 200 invités, dont plusieurs acteurs importants de la communauté juridique et politique britannique, qui pourront échanger sur les meilleures pratiques en matière d'accompagnement des personnes victimes. Le ministre y présentera le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale ainsi que plusieurs autres mesures québécoises visant à rebâtir la confiance des personnes victimes envers le système de justice. Il profitera également de l'occasion pour s'entretenir sur les meilleures pratiques en matière de justice avec d'autres personnalités invitées au Sommet, notamment le maire de Londres, Sadiq Khan ainsi que le directeur des poursuites pénales pour l'Angleterre et le Pays de Galles, Max Hill.

Lors de ce premier déplacement officiel en Angleterre, qui s'étendra du 7 au 12 mars, M. Jolin-Barrette se rendra également au palais de Westminster pour discuter des récentes réformes parlementaires mises en œuvre dans les pays du Commonwealth.

Cette visite sera l'occasion de renforcer la coopération et les liens diplomatiques entre le Québec et le Royaume-Uni.

Citations

« Mieux soutenir, mieux accompagner les personnes victimes et rebâtir leur confiance envers le système de justice est le premier mandat que je me suis donné comme ministre de la Justice. C'est pourquoi nous avons rapidement présenté et mis en œuvre un projet de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Le Québec est ainsi devenu le premier État du monde à déployer un tel tribunal. Et aujourd'hui, il contribue au rayonnement de la nation québécoise à l'international. Nous nous réjouissons que nos avancées suscitent l'intérêt et qu'elles puissent inspirer d'autres pays. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous aurons le plaisir d'accueillir le ministre de la Justice du Québec, qui présentera une allocution au London Victims Summit 2023. Les principaux acteurs en matière de justice au Royaume-Uni auront ainsi l'occasion d'en apprendre davantage sur le travail de pionnier réalisé par le Québec, dont l'adoption d'une loi qui garantit des droits aux personnes victimes et la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Nous pourrons également découvrir le rôle des CAVAC. J'ai hâte de le rencontrer à Londres et de poursuivre notre échange de pratiques exemplaires visant à faciliter le parcours des personnes victimes. »

Claire Waxman, commissaire aux victimes de Londres

Liens connexes

