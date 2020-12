OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Ministère de la Justice Canada

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et a pour but de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Lynn Michele Angotti, conseillère juridique chez Alberta Health Services à Edmonton, est nommée juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Madame la juge Angotti remplace monsieur le juge J.J. Gill (Edmonton), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 18 janvier 2020.

Citation

« Je souhaite à la juge Angotti beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction. Je suis convaincu qu'elle continuera de bien servir la population de l'Alberta en tant que membre de la Cour du Banc de la Reine. »

-- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Biographie

La juge Lynn Michele Angotti a grandi sur une ferme à Leduc, en Alberta. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences (psychologie), avec grande distinction, de Brown University en 1996. Elle a été diplômée de la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta en 2001 et a alors remporté la médaille d'argent George Bligh O'Connor en droit.

Madame la juge Angotti a commencé son stage à la Cour du Banc de la Reine et à la Cour d'appel de l'Alberta puis l'a terminé chez Parlee McLaws LLP. Elle est demeurée au sein du du cabinet Parlee McLaws pendant neuf ans et a exercé en droit autochtone, en litige commercial ainsi qu'en droit du travail et de l'emploi, accordant beaucoup d'importance à ce dernier domaine. Elle est ensuite devenue conseillère juridique chez Alberta Health Services, pour qui elle a exercé pendant dix ans en droit du travail et de l'emploi. Elle est intervenue devant divers tribunaux administratifs, tant à titre d'avocate que de décideuse en matière d'arbitrage, de même que devant les tribunaux de tous les niveaux en Alberta. L'un des aspects importants de son rôle au sein de Alberta Health Services consistait à fournir de la formation à des centaines de travailleurs des ressources humaines au sujet d'enjeux liés au travail et à l'emploi.

Pendant toute sa carrière, la juge Angotti a fait du bénévolat tant dans le milieu juridique qu'au sein de sa collectivité locale. Fervente hockeyeuse et amatrice de hockey depuis toujours, elle a été honorée d'être nommée au Temple de la renommée du hockey de l'Alberta en 2018 à titre de membre de l'équipe féminine ayant représenté l'Alberta aux Jeux du Canada d'hiver de 1991. Elle et son mari sont les fiers parents de deux garçons curieux qui aiment explorer les grands espaces avec leurs huskies sibériens.

Faits en bref

Depuis novembre 2015, plus de 430 juges ont été nommés à une cour supérieure. Ces juristes exceptionnels témoignent de la diversité qui renforce le Canada . Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres des communautés LGBTQ2+ et des personnes qui s'identifient comme handicapées.

. Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres des communautés LGBTQ2+ et des personnes qui s'identifient comme handicapées. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars étalé sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- Labrador .

est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars étalé sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en , en , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- . Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature, lesquels représentent toutes les provinces et tous les territoires.

Des réformes importantes du rôle et de la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus.

