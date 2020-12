OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et a pour but de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Elliot H. Leven, commissaire en chef adjoint de la Commission de la location à usage d'habitation du Manitoba à Winnipeg, est nommé juge puîné de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Monsieur le juge Leven remplace monsieur le juge R.G. Cummings (Brandon), qui a démissionné le 1er septembre 2020.

L. Kim Antonio, associée chez Taylor McCaffrey LLP à Winnipeg, est nommée juge puînée de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, Division de la famille. Madame la juge Antonio remplace madame la juge G.B. Hatch (Winnipeg), qui a été nommée juge en chef associée à compter du 13 mai 2020.

« Je souhaite aux juges Leven et Antonio beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils continueront de bien servir la population du Manitoba en tant que membres de la Cour du Banc de la Reine. »

-- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Le juge Elliot H. Leven est né à Winnipeg, il a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université du Manitoba en 1992 et a été admis au Barreau du Manitoba en 1993. Il est également titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Winnipeg.

Monsieur le juge Leven a commencé sa carrière de juriste au sein du cabinet Myers LLP à Winnipeg. Il est ensuite devenu associé chez Cherniack Smith LLP ainsi que membre du Osborne Village Law Group. Dans sa pratique privée, il a surtout été actif dans les domaines du droit du travail, de l'emploi et des Autochtones, ainsi que des droits de la personne et du droit administratif. De 2002 à 2014, le juge Leven a été commissaire à la Commission des droits de la personne du Manitoba, dont il a été vice-président de 2012 à 2014. Depuis 2014, il agit à titre de commissaire en chef adjoint à la Commission de la location à usage d'habitation du Manitoba, pour laquelle il a tranché des centaines d'appels.

Le juge Leven a siégé à de nombreux comités du Barreau du Manitoba et est récemment devenu membre du comité d'enquête sur les plaintes. Au-delà de l'exercice du droit, il a agi gracieusement en qualité de président du centre communautaire d'aide aux personnes sans emploi et de président du camp Massad du Manitoba. Il a également fait partie du conseil d'administration du Rainbow Resource Centre de Winnipeg et du Conseil des tribunaux administratifs du Manitoba. Il a été coprésident de cinq conférences annuelles du Conseil et s'est montré actif à Winnipeg au sein d'organisations LGBT et juives.

L'époux du juge Leven, Jason Robillard, est un enseignant de carrière. Ils possèdent deux adorables schnauzers.

La juge L. Kim Antonio est née et a grandi à Winnipeg. Elle a obtenu un baccalauréat de l'Université de Winnipeg en 1999 et son baccalauréat en droit de l'Université du Manitoba (Robson Hall) en 2003. Elle a été reçue au Barreau du Manitoba en 2004.

Madame la juge Antonio a commencé sa pratique en droit de la famille au sein de Taylor McCaffrey LLP en 2004 à titre d'avocate, est devenue associée du cabinet en 2013 et y travaillait toujours au moment de sa nomination à la magistrature.

Pendant toute sa carrière, la juge Antonio a été membre de divers comités liés à la formation et à la discipline pour la Société du Barreau du Manitoba et elle a rédigé des parties de la documentation sur le droit de la famille du Canadian Center for Professional Legal Education en ce qui a trait au programme de stages du Barreau. Elle est membre honoraire à vie de l'Association du Barreau du Manitoba ainsi que membre du Forum des femmes avocates, dont elle a été coprésidente en 2018 et 2019. La juge Antonio a présenté des conférences sur divers sujets liés au droit de la famille dans le cadre de séminaires de perfectionnement professionnel continu offerts par l'Association du Barreau du Manitoba ainsi que celle des comptables professionnels agréés du Manitoba. Elle a agi en tant que mentore auprès d'élèves du secondaire lors de la Journée du droit ainsi qu'auprès d'étudiants de la Faculté de droit de l'Université du Manitoba qui participaient à la Western Canada Family Law Moot Competition.

La juge Antonio est avide de course à pied et a pris part à des activités de financement au profit d'organismes de bienfaisance locaux. Elle est la fière mère de trois enfants.

Depuis novembre 2015, plus de 430 juges ont été nommés à une cour supérieure. Ces juristes exceptionnels témoignent de la diversité qui renforce le Canada . Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres des communautés LGBTQ2+ et des personnes qui s'identifient comme handicapées.

. Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres des communautés LGBTQ2+ et des personnes qui s'identifient comme handicapées. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars étalé sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- Labrador .

est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars étalé sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en , en , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- . Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature, lesquels représentent toutes les provinces et tous les territoires.

Des réformes importantes du rôle et de la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus.

