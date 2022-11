Le ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, accueille de nouveaux membres dans son équipe

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, se réjouit de pouvoir compter sur Mme Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, à titre d'adjointe gouvernementale à la Justice, ainsi que sur M. Éric Caire, député de La Peltrie, et M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau, à titre de leaders parlementaires adjoints du gouvernement.

« Nous sommes très heureux de voir Mme Bourassa se joindre à l'équipe de la justice et d'accueillir MM. Lévesque et Caire dans l'équipe du leader parlementaire du gouvernement. L'expertise qu'ils ont su développer au cours de leur carrière respective sera mise à profit dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, et ce, au bénéfice des Québécoises et des Québécois. En terminant, nous tenons à les féliciter pour leur nomination. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous entrevoyons cette nouvelle collaboration. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, leader parlementaire du gouvernement

« Je suis honoré de faire partie de l'équipe du leader parlementaire du gouvernement, et ce, pour un deuxième mandat. Mes collègues, Simon Jolin-Barrette et Mathieu Lévesque, peuvent compter sur mon entière collaboration, je remplirai mon devoir au meilleur de moi-même. Finalement, je tiens à remercier le premier ministre pour sa confiance. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, député de La Peltrie et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Je tiens à remercier le premier ministre pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant leader parlementaire adjoint du gouvernement. J'entreprends ce nouveau défi avec motivation. Je compte déployer tous les efforts nécessaires afin que les travaux au Parlement se déroulent efficacement et que nous puissions, ensemble, réaliser les changements souhaités par la population. J'ai bien hâte de travailler avec mes collègues au bureau du leader. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Je me réjouis de la confiance que m'accordent le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de la Justice, M. Simon-Jolin Barrette. Ce sera un plaisir de travailler avec une équipe aussi rigoureuse et efficace. Je suis prête à me mettre au travail pour faire avancer les dossiers de ce ministère si important pour le Québec. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe gouvernementale à la Justice

