Le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour du Québec mandatent conjointement M. Jacques Chamberland

Québec, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et l'honorable Lucie Rondeau, juge en chef de la Cour du Québec, ont conjointement mandaté M. Jacques Chamberland à titre de facilitateur afin de les accompagner dans la recherche de solutions communes suivant la réorganisation du travail des juges siégeant en matière criminelle et pénale.

M. Chamberland a cumulé plus de 28 ans d'exercice à la magistrature de la Cour d'appel du Québec avant de prendre sa retraite en octobre 2021. Il a également travaillé au sein de la fonction publique québécoise à titre de sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Québec entre 1988 et 1993.

Les discussions ont débuté en janvier 2023. Les échanges tenus dans le cadre de cet exercice sont confidentiels.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Sources : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Paul-Jean Charest, Porte-parole et responsable des communications pour les tribunaux judiciaires du Québec, [email protected]