Le ministre de la Justice annonce la nomination du juge en chef associé et de deux juges en chef adjoints de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice, au nom du gouvernement du Québec, annonce la nomination de M. Benoit Sabourin au poste de juge en chef associé de la Cour du Québec, de Mme Mélanie Roy au poste de juge en chef adjointe de la Chambre de la jeunesse et de M. Marco LaBrie au poste de juge en chef adjoint de la Chambre criminelle et pénale.

Ces nominations font suite à l'appel de candidatures lancé auprès de tous les juges de la Cour du Québec intéressés par ces fonctions. Conformément à l'article 90 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ces nominations sont faites par le gouvernement parmi les juges de la Cour du Québec, suivant la consultation du juge en chef.

M. Benoit Sabourin a été nommé juge de la Cour du Québec en 2013. À son entrée en fonction le 1er février 2024, il aura comme responsabilités d'assister et de conseiller le juge en chef dans ses tâches et d'exercer les fonctions de juge en chef sous l'autorité de ce dernier.

Mme Mélanie Roy a été nommée juge de la Cour du Québec en 2011. À son entrée en fonction le 1er février 2024, elle aura comme responsabilité de conseiller le juge en chef en matière de jeunesse.

M. Marco LaBrie a été nommé juge de la Cour du Québec en 2013. Son entrée en fonction est immédiate. À titre de juge en chef adjoint responsable de la Chambre criminelle et pénale, il aura comme responsabilité de conseiller le juge en chef en matière criminelle et pénale.

