Le ministre de la Justice annonce la nomination de trois juges et d'un juge de paix magistrat de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Manon Gaudreault et de MM. Matthieu Poliquin et Jean-Philippe Robitaille à titre de juges de la Cour du Québec, et de M. Ghislain Lavigne à titre de juge de paix magistrat de la Cour du Québec.

Mme Manon Gaudreault est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1993. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2008, elle exerçait sa profession au sein du cabinet Pelletier d'Amours et plus précisément pour le contentieux de Desjardins Groupe d'assurances générales. Mme Gaudreault exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Québec.

M. Matthieu Poliquin est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 2007. Il a commencé sa carrière au Tribunal administratif du Québec et depuis 2013, il exerçait sa profession au Centre communautaire juridique de la Mauricie - Bois-Francs. M. Poliquin exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Trois-Rivières.

M. Jean-Philippe Robitaille est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 1999. Il a commencé sa carrière à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales de Chicoutimi et depuis 2001, il exerçait sa profession au bureau de Québec. M. Robitaille exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Québec.

M. Ghislain Lavigne est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 1993. Il a commencé sa carrière en pratique privée et depuis 2010, il exerçait sa profession à titre d'avocat associé du cabinet Lambert Therrien. M. Lavigne exercera principalement ses fonctions à Shawinigan.

