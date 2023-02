Le ministre de la Justice annonce la nomination de trois juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Mélanie Jacques et Geneviève Marchand et de M. Christian Jarry comme juges de la Cour du Québec.

Mme Mélanie Jacques est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2005. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2016, elle exerçait sa profession à Hydro-Québec et plus précisément, depuis 2020, à titre de chef des affaires juridiques au sein de l'équipe Affaires commerciales et Approvisionnement. Mme Jacques exercera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Montréal.

Mme Geneviève Marchand est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2006. Elle a amorcé sa carrière au Bureau d'aide juridique de Victoriaville. Depuis 2018, elle exerçait sa profession en pratique privée. Mme Marchand exercera ses fonctions principalement à la Chambre de la jeunesse et, subsidiairement, à la Chambre criminelle et pénale à Shawinigan.

M. Christian Jarry est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 1996. Il a essentiellement exercé sa profession à titre de substitut du procureur général du Canada et à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Depuis 2019, il y exerçait sa profession comme procureur en chef adjoint. M. Jarry exercera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Saint-Hyacinthe.

