Le ministre de la Justice annonce la nomination de quatre juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Stéphanie La Rocque, Dominique Launay, Hélène Maillette et de M. Nicholas Daudelin comme juges de la Cour du Québec.

Mme Stéphanie La Rocque est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2002. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2020, elle exerçait sa profession à titre d'associée au sein du cabinet BCF. Mme Dominique Launay détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 1994. Elle a amorcé sa carrière au sein du Conseil canadien des relations de travail. Depuis 2016, elle pratiquait sa profession à titre de directrice principale des affaires juridiques chez Québecor Média inc. M. Nicholas Daudelin possède un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2012. Il a entrepris sa carrière en pratique privée et depuis 2018, il exerçait sa profession au sein du cabinet LCM Avocats, où il était associé depuis 2022. Ils occuperont principalement leurs fonctions à la Chambre civile à Montréal.

Mme Hélène Maillette détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1986. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 1999, elle exerçait sa profession à titre d'associée au sein du cabinet St-Pierre Maillette, avocats. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Longueuil.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, et procureur général du Québec, 450 209-1777