Le ministre de la Justice annonce la nomination de la présidente du Tribunal des droits de la personne

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme la juge Madeleine Aubé comme membre et présidente du Tribunal des droits de la personne. Son mandat est d'une durée de cinq ans et prendra effet le 2 septembre 2022.

