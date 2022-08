Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges et d'une juge de paix magistrat de la Cour du Québec et d'une juge de la cour municipale de la Ville de Montréal

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Mélanie Dugré et de M. Philippe de Grandmont comme juges de la Cour du Québec ainsi que de Mme Isabelle Lafrenière à titre de juge de paix magistrat de la Cour du Québec et de Mme Anne-Marie Emond à titre de juge de la cour municipale de la Ville de Montréal.

Mme Mélanie Dugré est détentrice d'un baccalauréat en droit civil de l'Université McGill. Elle a été admise au Barreau en 2001. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2007, elle exerçait sa profession au Département des affaires juridiques de la compagnie d'assurance Canada Vie comme conseillère juridique, et depuis 2020, à titre de vice-présidente adjointe aux affaires juridiques. Mme Dugré exercera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Montréal. M. Philippe de Grandmont est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2001. Il a commencé sa carrière comme conseiller juridique à l'Agence métropolitaine de transport. Depuis 2019, il exerçait sa profession au sein de l'Autorité régionale de transport métropolitain, à titre de conseiller juridique, puis à titre de directeur des affaires juridiques. M. de Grandmont exercera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Salaberry-de-Valleyfield.

Mme Isabelle Lafrenière est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2006. Elle a commencé sa carrière comme avocate pour l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Depuis 2015, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales à titre de procureure et depuis 2019, elle y agissait à titre de procureure en chef adjointe. Le lieu de résidence de Mme Lafrenière sera fixé à Longueuil ou dans le voisinage immédiat.

Mme Anne-Marie Emond est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2000. Elle a commencé sa carrière comme procureure au Service du contentieux, Division des affaires pénales et criminelles, de la Ville de Montréal. Depuis 2010, elle pratiquait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales à titre de procureure.

