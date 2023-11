Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Annick Tremblay et de M. Marc Gosselin comme juges de la Cour du Québec.

Mme Annick Tremblay détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2000. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2012, elle exerçait sa profession au sein de la Ville de Baie-Comeau. Mme Tremblay occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale, mais aussi à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre civile à Baie-Comeau.

M. Marc Gosselin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 1997 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2003, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2020, il agissait à titre de procureur en chef adjoint. M. Gosselin occupera ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Québec.

