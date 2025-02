Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Daniel Bélanger et de M. Steve D. Fontaine comme juges de la Cour du Québec.

M. Daniel Bélanger est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 2003. Il a commencé sa carrière pour les Centres jeunesse de la Montérégie. Depuis 2008, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales, où depuis 2019, il occupait les fonctions de procureur en chef. Il assumera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Québec.

M. Steve D. Fontaine détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Il a été admis au Barreau en 2000. Il a commencé sa carrière à titre de conseiller juridique pour l'Administration régionale Kativik. Depuis 2014, il exerçait de nouveau sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Il occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale ainsi qu'à la Chambre de la jeunesse et subsidiairement à la Chambre civile. Son lieu de résidence sera fixé à Laval ou dans le voisinage immédiat.

