Le ministre de la Justice annonce la nomination de cinq juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Stéphanie Fortin-Poirier et Jeanne Tugault-Lafleur et de MM. François Bérubé, Haroutioun Haladjian et Hugo Rousse comme juges de la Cour du Québec.

Mme Stéphanie Fortin-Poirier détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2009. Elle a commencé sa carrière au sein du cabinet Daneau, Poirier, Avocats, où elle exerçait toujours sa profession. Elle occupera ses fonctions principalement à la Chambre de la jeunesse à Longueuil.

Mme Jeanne Tugault-Lafleur est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2008. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2011, elle exerçait sa profession au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Montréal.

M. François Bérubé est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 1999. Il a entrepris sa carrière au sein d'un cabinet privé qui fait maintenant partie de celui de Cain Lamarre. Depuis 2009, il y exerçait sa profession à titre d'associé. Il occupera principalement ses fonctions à la Chambre civile et subsidiairement à la Chambre de la jeunesse à Rivière-du-Loup.

M. Haroutioun Haladjian est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2007. Il a commencé sa carrière au Directeur des poursuites criminelles et pénales et, depuis 2013, il exerçait sa profession au sein du cabinet Les avocats Poupart, Touma. Il occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Laval.

M. Hugo Rousse détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2011. Il a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales, où il exerçait toujours sa profession. Il occupera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Salaberry-de-Valleyfield.

