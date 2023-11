Le ministre de la Justice annonce la nomination de cinq juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Isabelle Desmarais, Josée Dubreuil, Lida Sara Nouraie et Manon Lapointe ainsi que de M. Eric MacDonald comme juges de la Cour du Québec.

Mme Isabelle Desmarais est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1997. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2008, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales à titre de procureure et, depuis 2014, à titre de procureure en chef adjointe. Mme Josée Dubreuil est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1996. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2007, elle exerçait sa profession seule à son compte. Mme Lida Sara Nouraie est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2006. Elle a commencé sa carrière en pratique privée au sein du cabinet qui porte aujourd'hui le nom de Joncas, Roy, Nouraie, Massicotte, où elle exerçait toujours sa profession. Mmes Desmarais, Dubreuil et Nouraie occuperont leurs fonctions principalement à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme.

Mme Manon Lapointe est détentrice d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 1991. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2006, elle exerçait sa profession au sein du Service des poursuites pénales du Canada. M. Eric MacDonald est détenteur d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Il a été admis au Barreau en 1989. Il a commencé sa carrière au Bureau d'aide juridique de Montréal. Depuis 2005, il a occupé plusieurs fonctions au sein de la Cour pénale internationale. Mme Lapointe et M. MacDonald occuperont leurs fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Gatineau.

